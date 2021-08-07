Bilim & Teknoloji Marvel, Spider-Man’in NFT satışını yapacak

Marvel, Spider-Man’in NFT satışını yapacak

Bilim & Teknoloji

Marvel, Spider-Man’in NFT satışını yapacak

Marvel, Spider-Man sanal koleksiyonlarıyla NFT pazarına giriyor. Şirket, süper kahramanın beş benzersiz dijital heykelini içeren NFT'sini yayımlamak için VeVe ile anlaştı.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 12:34 Son Güncelleme:
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Marvel ve VeVe, süper kahraman Spider-Man’i (Örümcek Adam) içeren ilk karşılıksız token (NFT) varlıklarını çıkarmayı planlıyor.

Marvel’ın NFT pazarına Spider-Man ile girmesi başlangıç. Şirket ilk çizgi roman sayısının NFT'sini yakında yayınlamayı planlıyor.

Daha önce VeVe ile anlaşan Marvel'in rakibi DC Comics de kendi NFT'lerini başlatmayı planlıyor. Ancak bunu ne zaman yapacak belli değil.

Örümce Adam NFT’leri, 7 Ağustos’ta VeVe’nin IOS ve Android uygulamaları üzerinden erişilebilir olacak.


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