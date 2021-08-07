Marvel, Spider-Man’in NFT satışını yapacak

Marvel ve VeVe, süper kahraman Spider-Man’i (Örümcek Adam) içeren ilk karşılıksız token (NFT) varlıklarını çıkarmayı planlıyor.

Marvel’ın NFT pazarına Spider-Man ile girmesi başlangıç. Şirket ilk çizgi roman sayısının NFT'sini yakında yayınlamayı planlıyor.

Daha önce VeVe ile anlaşan Marvel'in rakibi DC Comics de kendi NFT'lerini başlatmayı planlıyor. Ancak bunu ne zaman yapacak belli değil.

Örümce Adam NFT’leri, 7 Ağustos’ta VeVe’nin IOS ve Android uygulamaları üzerinden erişilebilir olacak.



