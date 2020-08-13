Marvel’s Avengers için sistem gereksinimleri açıklandı

Marvel’s Avengers Eylül ayı içerisinde PlayStation 4, Xbox One, PC ve Google Stadia platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. Şimdiyse Crystal Dynamics oyun stüdyosu tarafından geliştirilen ve Square Enix tarafından yayınlanacak Marvel’s Avengers oyununun sistem gereksinimleri açıklandı.

21 Ağustos 2020 tariihnde açık beta sürecine girecek Marvel’s Avengers oyununun sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 Bit)

İşlemci: Intel Core i3 4160 veya eşit bir AMD işlemcisi

RAM: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 950 veya AMD 270 (minimum 2 GB VRAM) DirectX 12

Depolama Alanı: 75 GB HDD boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64 Bit)

İşlemci: Intel Core i7 4770K @ 3.4 GHz veya AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1060 6 GB veya AMD Radeon RX 480 8 GB | DirectX 12

Depolama Alanı: 110 GB SSD boş alan



