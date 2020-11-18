Spider-Man Miles Morales, Insomniac’ın 2018’de çıkardığı ilk oyunun devamı olarak geliyor. Miles Morales’in seri için ne kadar büyük bir karakter olduğunu öğrenmemizin yanı sıra PlayStation 5’in gücünü test etmemiz içinde mükemmel bir fırsat! Eğer PlayStation 5 almak gibi bir niyetiniz varsa, yeni Spider-Man kesinlikle oynamanız gereken oyunların başında yer alıyor.

Insomniac Games, 2018’de bize Spider-Man olmanın yaşattığı duyguyu çok güzel bir şekilde yansıtmıştı. İnsanların hayalini kurduğu New York şehrinde çatıların üstünde ağ fırlatıp, uçma şansımız olmuştu. İlk oyunun getirdiği bu büyük başarı serinin devamı içinde çıtayı yukarıya yükseltti.



