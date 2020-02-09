Dört evcil hayvan mağazası, bir köpek yetiştiricisi ve bir köpek komisyoncusu, yasayı engellemek için ağustos ayında dava açtı. Maryland, Kaliforniya'dan sonra köpek ve kedi satışı ile ilgili bu tür kısıtlamaları geçen ikinci eyalet oldu. Yasa, evcil hayvan mağazalarının köpek ve kedi satmasını yasaklıyor, ancak onları barınaklardan, hayvan kontrol birimlerinden ve "yerel yetiştiricilerden" köpekleri 'sergilemek' için hayvansever gruplarla işbirliği yapmaya teşvik ediyor.

Davacıların yasanın uygulanmasını engelleyen ihtiyati tedbir talebini de reddeden ABD Bölge Hakimi Ellen Hollander, eyalet milletvekillerinin tüzüğü yürürlüğe koymak için "rasyonel bir temele" sahip olduğuna dair çok sayıda kanıt bulduğunu söyledi.

79 sayfalık kararda, "Tüketicileri korumak, cins yetiştiricileri için finansal desteği azaltmak ve evcil hayvanların benimsenmesini teşvik etmek tartışılmaz bir şekilde meşru çıkarlardır" ifadeleri yer aldı.

Hollander, davacıların esasen milletvekillerinin hayvan hakları gruplarına katılarak evcil hayvan dükkanlarına zarar vermeye çalıştığını savunduklarını söyledi.

Hakim, 'Bu argüman haklı değildir. Bir grupla taraf olmak, diğerine karşı düşmanlık anlamına gelmez' açıklamasını yaptı.

Petshop sahipleri ise, kedi ve köpek satışının yasaklanmasını onları işinden edeceğiniz savundu. Davacılardan biri olan Just Puppies isimli dükkan, yasaların geçen ay yürürlüğe girmesinden bir süre sonra kapandığı belirtildi. Dükkanın avukatı Jonathan Kagan, yasağın olumlu bir mahkeme kararı alma umuduyla açık kalan mağazaları "önemli ölçüde etkilediğini" de sözlerine ekledi.

İlk California'da yasalaştı

Evcil hayvan satışına yönelik ilk yasa ocak 2019'da California'da yürürlüğe girdi. Maryland yasaları, evcil hayvan dükkanları tarafından köpek ve kedi satışına ilişkin yasağın aksine, California yasaları, evcil hayvan dükkanlarının bir hayvan barınağı veya kurtarma grubundan gelmedikçe bir köpek, kedi veya tavşan satmasını yasaklıyor.







