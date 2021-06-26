Maş fasulyesi neye iyi gelir?

Maş fasulyesi kumlu tınlı topraklarda yetişir ve tropikal, subtropikal ve sıcak ılıman iklimleri tercih eder. Çoğu yeşil olsa da sarı, yeşilimsi sarı, kahverengi ve siyahın da nadir çeşitleri vardır. Maş fasulyesi, yüksek protein içeriği nedeniyle son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Vejetaryenler için mükemmel bir protein kaynağıdır.

MAŞ FASULYESİ FAYDALARI NELERDİR?

Maş fasulyesi, sağlığı korumak için gerekli olan enzimlere, besinlere ve antioksidanlara sahiptir. Geleneksel Çin tıbbında vücudu detoksifiye etmek ve ısıyı ortadan kaldırmak gibi terapötik kullanımlar için kullanılır. Maş fasulyesinde tıbbi özelliklerin varlığı, sağlığı iyileştirmeye yardımcı olur. Göz, saç, tırnak ve karaciğer sağlığına iyi gelir. Aynı zamanda kan dolaşımını artırır. Yüksek miktarda lif yüklü ve düşük kalorilidir.

Maş fasulyesi tohumları, onu vejetaryenler için etkili bir seçim haline getiren izolösin, lösin ve valin gibi besinlere sahiptir. Harbin Teknoloji Enstitüsü Kimya Bölümüne göre, Maş fasulyesi yüzde 20 ila 24 oranında amino asit içerir. Albümin ve Globulin, Mung fasulyesinde bulunan toplam amino asitlerin yaklaşık yüzde 85'ini oluşturur.

Folat, DNA sentezi, doku ve hücre büyümesi, bilişsel işlev, hormonları dengeleme ve üreme için gereklidir. Yeterli folat tüketimi hamilelik sırasında hayati önem taşır, bu da nöral tüp defektlerini önlemeye, erken doğumları ve sonlandırmayı önlemeye yardımcı olur. Maş fasulyesi, kalbin düzgün işlevleri, sindirim sağlığı, nörotransmitter salınımı ve kas dokularının onarımı için gerekli olan magnezyum bakımından düşüktür.

Maş fasulyesi, büyük miktarda bakır içeren diyet lifi de dahil olmak üzere besinlere, vitaminlere sahiptir. Vitaminler açısından Maş fasulyesi K, B2, B9, B3, B5, B1 ve B6 vitamini içerir. Minerallere gelince, Maş fasulyesi önemli miktarda bakır, demir, manganez, çinko, fosfor, magnezyum, potasyum, kalsiyum ve sodyum içerir. Aynı zamanda selenyum, C Vitamini, E, A ve Beta karoten gibi iyi bir antioksidan kaynağıdır.

MAŞ FASULYESİ NEYE İYİ GELİR?

Kalp rahatsızlıklarını önler;

Journal of Human and Experimental Toxicology'de yayınlanan çalışma, Maş fasulyesinin kötü kolesterol seviyelerini düşürme yeteneğine sahip olduğunu gösteriyor. Antioksidanları serbest radikalleri ortadan kaldırdığı, kan damarlarının hasarını onardığı ve iltihabı azalttığı için kolesterol seviyesini düzenlemeye yardımcı olur. İnmeler ve kalp krizleri, oksitlenmiş LDL kolesterollerinin nedenidir. Maş fasulyesi, arterleri temizlemeye ve dolaşımı artırmaya yardımcı olur.

Kan basıncını azaltır;

Maş fasulyesinde bulunan besin, kardiyovasküler hastalıklara ve yüksek tansiyona karşı koyma yeteneğine sahiptir. Chemistry Central Journal'da yayınlanan çalışma, Mung fasulyesi ekstrelerinin sıçanlarda sistolik kan basıncını düşürdüğünü gösteriyor. Araştırmacı, Maş fasulyesinin anti-hipertansif etkilerinin kan damarlarının daralmasını azalttığını ve bu da kan basıncını yükselttiğini bildiriyor.

Kanseri önler;

Maş fasulyesi, kanser gelişimini ortadan kaldırmaya yardımcı olan yüksek miktarda polifenol ve oligosakkarit içerir. Klinik çalışmalar, DNA hasarını ve tehlikeli hücrelerin mutasyonunu önleyen anti-tümör özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Çin Tarım Üniversitesi Gıda Bilimi ve Beslenme Mühendisliği Koleji tarafından yürütülen araştırma, Maş fasulyesinde bulunan antioksidanların serbest radikal temizleme yeteneklerine sahip olduğunu bildiriyor. Vitexin ve isovitexin gibi flavonoidler, kanser oluşumuna yol açan oksidatif stresi azaltır.

Bağışıklık sistemini geliştirir;

Maş fasulyesinde bulunan bitkisel besinler, bağışıklığı güçlendirmeye ve zararlı bakterilere, soğuk algınlığına, virüslere, tahrişe, kızarıklıklara karşı koymaya yardımcı olan bir anti-inflamatuar ve anti-mikrobik görevi görür. Maş fasulyesi, besinlerin emilimini ve bağışıklık savunmasını arttırır.

Kilo vermeye yardımcı olur;

Maş fasulyesi yüksek miktarda protein ve lif içerir. Araştırmacı, lif içeriği yüksek olan fasulyenin tokluk hormonu olan kolesistokinin seviyesini artırdığını bildiriyor. Diğer çalışmalar, fasulye tüketiminin tokluğu artırdığını göstermektedir. Günlük maş fasulyesi alımı, kilo kaybını artıran gıda alımını azaltır.





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