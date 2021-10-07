İster diyet listenize isterseniz de misafir sofranıza ekleyebileceğiniz maş fasulyesi salatası tarifi, hem lezzetli hem de oldukça sağlıklı bir tarif. Peki, maş fasulyesi salatası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız maş fasulyesi tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...

MAŞ FASULYESİ SALATASI TARİFİ

Maş fasulyesi salatası malzemeler

Yarım kilo maş fasulyesi

1 demet taze soğan

1 demet maydanoz

2 dolmalık kırmızı biber

3 diş sarımsak

1 çay bardağı iri çekilmiş ceviz içi

Yarım çay bardağı kabak çekirdeği içi

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı sumak

3 çorba kaşığı sızma zeytin yağı

Tuz

1 limonun suyu

1 tatlı kaşığı sirke

MAŞ FASULYESİ SALATASI YAPILIŞI

Öncelikle maş fasulyesini bir gece öncesinden suda bekletin. Ertesi gün bol suyla yıkayıp süzün ve geniş bir tencereye alın. Üzerini iki misli geçecek kadar su ilave edin. Orta ateşte diri kıvamda haşlayın. Haşlanan fasulyeleri süzüp soğumaya bırakın. Taze soğan ve sarımsakları temizleyip ince ince kıyın. Maydanozu da yıkadıktan sonra kıyın. Sos için limon suyu, sirke, zeytinyağı, sumak ve pul biberi küçük bir kasede iyice karıştırın. Maş fasulyesini derin bir kaseye alın. Sos dışında kalan salata malzemesini ilave edip harmanlayın. Üzerine sosu ilave edip tekrar karıştırın.



