8 yaşındaki bir çocuğun koronavirüs sonrası gelişen MAS hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmesi, dikkatlerin Miyafasal Ağrı Sendromu çevrilmesine neden oldu. MAS hastalığının nedenlerine bakıldığında, hemen herkesin zaman zaman karşı karşıya olduğu durumlar görülürken, MAS hastalığının belirtileri arasında en spesifik olanı ağrı olarak gösteriliyor.

MAS HASTALIĞI (MİYAFASAL AĞRI SENDROMU) NEDİR?

Kısaca MAS hastalığı olarak bilinen Miyafasal Ağrı Sendromu, çok sık rastlanan bir hastalık olmakla birlikte iskelet kaslarının kronik veya akut travmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir hastalıktır.

Ağrı şikayetiyle sağlık merkezlerine giden hastaların yaklaşık yüzde 75-80’ine miyofasiyal ağrı sendromu tanısı koyulmuştur. Kronik ağrı şikayeti olanların büyük çoğunluğunda MAS hastalığına rastlanılır ve hemen hemen her yaş grubunda karşılaşılabilir.

Genellikle sırt, boyun, kalça, bel, kalça, omuz, bacaklar ve kollarda görülen miyofasiyal ağrı sendromu, siyatik ağrısının yanı sıra bel ve boyun fıtığı ile karıştırılmaktadır. Ancak MAS hastalığı kafa, yüz, saçlı deri gibi vücutta kas dokusunun bulunduğu her bölgede görülebilir.

MAS HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELER?

MAS hastalığında bir veya birden çok kas grubunda spazm, ağrı, uyuşma, karıncalanma, batma, sıkışma ve çekilme şeklinde belirtiler görülmektedir. Bu ağrılar sırt ve boyun bölgesinde görülüyorsa üşüme ve terleme gibi durumlarda eşlik eder. MAS hastalığı genellikle sırt, boyun, bel, bacak, kalça, kollar ve omuzlarda görülür. Ağrılar sızı veya künt şeklindeki ağrıların yanı sıra bıçak saplayıcı keskin ağrılara kadar değişebilir. Miyofasiyal ağrı sendromunda görülen ağrılara, yorgunluk, hareket kısıtlılığı, mide bulantısı, uyuşukluk hissi, depresyon ve baş dönmesi eşlik edebilir.

Şikayetin bölgesine göre belirtiler şu şekilde sıralanır:

Sırt ağrısı, boyun ağrısı, bel ağrısı, dirseklerde ağrı, dizlerde ağrı, kemiklerde ağrı, yürümeyi engelleyen ağrı ve batma, göğüste ağrı ve batma, tüm vücudu etkileyen hareket güçlüğü, bel ve kalçadan bacağa yayılan ağrı ile birlikte uyuşma, boyundan kola doğru yayılan ağrı ve uyuşma hissi.

Şikayetin karakterine göre belirtiler şu şekilde sıralanır:

Kasılma, ağrı, kramp, yanma, batma, gerginlik hissi, karıncalanma hissi, hareketlilik kısıtlılığı, karıncalanma hissi, el ve ayakta kısa süreli renk değişikliği, şişlik ve ödem, uyuşukluk, nedensiz terleme ve üşüme.

Şikayetin sıklığı ve sürelerine göre belirtiler şu şekilde sıralanır:

Sürekli, süreklilikle birlikte ağrıda azalma veya artma ve değişken olarak sıralanabilir.

MAS’IN NEDENLERİ NELERDİR?

MAS hastalığının oluşumunda rol oynayan birçok etken vardır. Başta kasa ani yüklenmesi ile oluşan akut incinme ya da mikrotravmaların yol açtığı kronik zedelenmelerin yer aldığını söylenebilir. Bununla birlikte, yorgunluk, stres ve genetik faktörler başlıca nedenler arasındadır. MAS hastalığı ayakta durma, oturma ve uyuma sırasındaki postural bozukluklar sonucunda da oluşabilir. Bu postural bozukluklar yapısal olabileceği gibi kişinin mesleğiyle de bağlantılı olabilir. Aynı zamanda

Sekreterlerde,

Telefonu omuz ve baş arasında sıkıştırarak konuşan kişilerde,

Ev işlerini yaparken sürekli kötü pozisyonda kalan ev hanımlarında

Başını öne eğerek ders çalışan öğrencilerde

Sırtında ağır eşya taşıyan hamallarda miyofasiyal ağrı sendromu daha sık görülmektedir.

MAS hastalığının nedenlerinden bir diğeri ise mineral ve vitamin eksikliğidir. Özellikle folik asit eksikliği, B1, B6, B12, mineral eksikliği, demir eksikliği ve anemisi kalsiyum eksikliği gibi unsurlar miyofasiyal ağrı sendromu oluşumunda etkili rol oynamaktadır.