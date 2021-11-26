Masa başı basit egzersiz teknikleri

Hızla gelişen teknoloji sayesinde gündelik yaşamın büyük bir kısmını evde geçirmek zorunda kalanlar için spor eğitmenleri; basit, fazla zaman almayan, her kesimin yapabileceği kısa egzersizler tavsiye ediyor.

Özellikle masa başı çalışan bireylerin, uzun vadede kronik baş ağrısı ve tutulma yaşayabiliyor.

Beş dakikayı geçmeyen basit antrenman hareketleriyle bu durumun önüne geçilebilir.

Spor ve Egzersiz Eğitmeni Burak Kulaksız, evde çalışanlar için mini çalışma programı öneriyor.

Herkesin basit bir şekilde yapabileceği toplam sekiz maddeden oluşan program şöyle;

1- Oturun ve omuzlarınızı gevşetin. Başınızı sağa doğru eğerek kulağınızı sağ omuzunuza yaklaştırın.

2- Sağ avuç içinizi başınızın sağ tarafına yerleştirin. Elinizi ve başınızı diğer yana doğru yatırın ve derin nefes alın. Nefesinizi tutun ve sertçe itmeye devam edin.

3- Nefesinizi yavaşça ve tamamen verirken elinizi bırakın ve başınızı sağ omzunuza doğru yaklaştırın. Bunu iki kez daha tekrar edin.

4- Uygulamayı sol tarafınızda üç kez tekrarlayın.

5- Başınız düz olacak şekilde, parmaklarınızın iç taraflarını başınızın iki yan alta tarafındaki kemiklerin üzerine yerleştirin. Derin nefes alın ve parmaklarınızla birlikte başınızı fizometrik olarak itin.

6- Ellerinizi kucağınıza bırakın ve ağzınızdan nefes verirken çenenizi acın. Ağzınızdan derin nefes alırken çenenizi öne doğru, alt dişlerinizi de üst çenenize doğru uzatın. Nefesinizi verin, ağzınızı acın ve çenenizi gevşetin.

7- Çenenizi bir kez daha gerin. Nefesinizi verirken başınızı göğsünüze doğru düşürün.

8- Derin bir nefes alın, parmaklarınızın iç taraflarıyla başınızı yukarı yöne doğru itin, bu arada başınız aşağı düşmeye devam edecektir. Nefesinizi verirken parmaklarınızı da çekin ve başınızın önünüze düşmesini sağlayın. Bunu iki kez tekrarlayın. Son kez yaparken nefesinizi verdiğiniz sırada parmaklarınızı başınızın arkasında kenetleyin ve dirseklerinizle birlikte başınızı arkaya doğru çekin.