Masa başı ihale

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Bu yıl e-ihale sistemleri üzerinden 7 bin 482 tasfiyelik araç satışı gerçekleştirildi. Bu satışlardan elde edilen hasılat geçen yıla göre yüzde 100 artarak 265 milyon liraya çıktı. Aynı dönemde ihraç şartıyla satılan eşyalar da dahil 4 bin 289 eşya grubunun satışını gerçekleştirerek, 102 milyon lira hasılat sağladık” diye konuştu.

Süreç nasıl işliyor?

Sisteme, eihale.gov.tr adresinden, mobil uygulamadan ve e-Devlet üzerinden erişilebiliyor.

Türkiye’de yerleşik gerçek ve tüzel kişiler e-ihale sistemine ücretsiz üye olabiliyor.

Katılımcılar ihale için verilen en yüksek 2 teklifi anlık görebiliyor.

İhaleler 3 gün sitede ilan ediliyor, bu sürenin sonundaki 3 iş günü içinde teklif verilebiliyor.

Hem ilan hem teklif verme süresince eşya yerinde görülebiliyor.

E-ihalelere teklif için sistemde ihaleye esas bedelin yüzde 10’u kadar teminat olması gerekiyor.

En yüksek teklifi veren kişi, 7 gün içinde eşya bedelini ödeyerek, 10 gün içinde eşya veya aracı bulunduğu yerden teslim alabiliyor.

Bu kişinin ödeme yapmaması halinde ise ikinci en yüksek teklif sahibi aynı koşullarda ihaleyi kazanmış sayılıyor.