Maşa ile Koca Ayı’dan mesaj var

2015 yılında çizgi film yayınıyla Türkiye serüvenine başlayan Maşa ile Koca Ayı, Cartoon Network’te ve Netflix’te yayınlanan yeni bölümleri ve resmi YouTube Türkçe kanalı ile, geçtiğimiz haftalarda son zamanların en yüksek etkileşimine imza attı.

Covid-19 farkındalığına dair miniklere ulaştırdıkları mesajlarla dikkatleri üzerine çeken ikili, eğlenceli olduğu kadar öğretici hikayeleriyle tüm ailenin favorisi olmuş durumda. Maşa ile Koca Ayı, televizyonda kendi segmentinin en çok izlenen çizgi filmi olmasının yanı sıra, 3 milyon aboneli resmi YouTube Türkçe kanalında 19,8 milyondan fazla izlenme ile de tüm Türkiye’nin evde kaldığı Nisan ayını zirvede tamamladı.

Ekranlardaki başarısı çocukların alışveriş taleplerine de yansımaya başlayan Maşa ile Koca Ayı, tekstilden aksesuara, gıdadan kırtasiyeye tüm tüketici ürün gruplarında, Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla iş birliklerine hazırlandığını duyurdu. Yüzde 80’in üzerinde popülaritesi ile şimdiden Türkiye’nin en çok sevilen içeriklerinden biri haline gelen renkli ikiliyi bakalım bu serüveninde neler bekliyor?



