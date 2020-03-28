Geçtiğimiz 1,5 ay içerisinde 270 bin yeni abonesi ile YouTube Türkçe kanalı 2,8 milyondan fazla aboneye ulaşan sevimli ikili, YouTube Türkçe kanalındaki video görüntülenme sayısının 1 milyarın üzerine çıkmış olmasını kutluyor.

Türkiye’de yüzde 80’in üzerinde popülerliğe sahip olan ve Facebook Türkçe sayfasını da aktive eden Maşa ile Koca Ayı’nın başarısının ardında, çocuklar kadar ebeveynler tarafından da onaylanması ve izlenmesi yatıyor. Öğretici unsurları, birbirinden farklı temalarla hikayelendiren ve eğlenceli hale getirilen sevimli ikilinin yeni teması “müzik”. Maceradan maceraya koşarken aynı zamanda müziği de hayatlarından eksik etmeyen sevimli ikili, eğlenceli melodilerle öğretici şarkıları birlikte seslendiriyor.

Warner Media ve Universal Studios başta olmak üzere dünyanın en büyük medya kuruluşlarının, en sevilen çizgi film karakterlerinin ve izlenme rekorları kıran sinema filmlerinin Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi Lisans A.Ş.; Maşa ile Koca Ayı’nın da tek yetkili temsilcisi olarak, tekstilden aksesuara, gıdadan kırtasiyeye tüm tüketici ürün gruplarında Türkiye’nin önde gelen firmalarıyla iş birliği gerçekleştiriyor ve Maşa ile Koca Ayı’nın yer aldığı ürünlerin tüm Türkiye’ye ulaşmasını sağlıyor.