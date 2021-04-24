Tüm dünyada ailelerin ve miniklerin favori kahramanlarından olan Maşa ile Koca Ayı, her geçen gün ülkemizde de yerini sağlamlaştırıyor. Uluslararası araştırma ajansı Kidz Global'in verilerine göre Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da çocuklar arasında en sevilen üç eğlence içeriği arasına giren Maşa ile Koca Ayı’nın Türkiye performansı da zirveye yerleşti.

Geçtiğimiz yıl itibariyle Türkiye’deki marka bilinirliği %98’e ulaşan bu eğlenceli içerik, Cartoon Network, Boomerang TV ve Netflix ardından yayınlanmaya başladığı BluTV’de de en çok izlenen içerikler listesine girmiş durumda.

2020'NİN EN ÇOK İZLENEN ÇİZGİ FİLMİ

Türkçe YouTube kanalında 4.09 milyon, Facebook sayfasında ise 5.4 milyondan fazla abonesi olan Maşa ile Koca Ayı, Cartoon Network’ün Cartoonito kuşağında “2020’nin En Çok İzlenen Çizgi Filmi” olma ünvanını da taşıyor. 2020’deki başarısını takiben yayın frekansı günde 2’den 3’e çıkarılan çizgi karakterler, raflardaki ürün varlığını da giderek artırıyor.

Maşa ile Koca Ayı’nın tüketici ürünleri Türkiye temsilcisi Lisans A.Ş. aracılığıyla gerçekleşen iş birliklerinde; gıda, yayıncılık, tekstil, aksesuar ve oyuncak başta olmak üzere tüm ürün gruplarında talep gören sevimli ikili, ekranlardaki başarısının yanı sıra, genişleyen ürün gamı ile raflarda yerini almaya başladı.

Başarısı ile göz dolduran Maşa ile Koca Ayı’yı bakalım Türkiye macerasında yeni neler bekliyor?



