Maşa ile Koca Ayı’nın yükselen başarısı

Yayınlandığı günden bu yana çocukların ve ailelerin en sevdiği kahramanlardan biri olan Maşa ile Koca Ayı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her geçen gün artan bir popülerliğe sahip.

2021 yılında uluslararası araştırma ajansı Kidz Global’in verilerine göre Avrupa, Afrika ve Orta Doğu’da çocuklar arasında en sevilen üç eğlence içeriği arasına giren Maşa ile Koca Ayı, Türkiye’de %90’ın üzerindeki bilinirliği ile hedef kitlenin favorileri arasında.

Sevimli ikili, bu başarısına ek olarak şimdi de geçtiğimiz haftalarda vizyona giren beyaz perde filmi “Maşa ile Koca Ayı 4” ile adından söz ettirmekle kalmıyor Türkçe Youtube kanalındaki 5,02 milyon abone ile Türkiye başarısını gözler önüne seriyor.

Aynı zamanda yayınlandığı Cartoon Network Cartoonito kuşağında da en çok izlenen çizgi film içerikleri arasında bulunan Maşa ile Koca Ayı’nın tüm bu gelişmeler ışığında tüketici ürünlerine olan talebi ise artmış durumda.

Tüketici ürünleri Türkiye temsilcisi Lisans A.Ş. aracılığıyla gerçekleşen Maşa ile Koca Ayı iş birliklerinde; gıda, yayıncılık, tekstil, aksesuar ve oyuncak başta olmak üzere tüm ürün gruplarında talep gören ve ürünleri tüketici ile buluşan Maşa ile Koca Ayı, raflardaki ürün varlığını giderek arttırırken önümüzdeki dönemde v vizyona girecek yeni beyaz perde filmlerinin müjdesini şimdiden verdi.

Tüm çocukların ve ailelerin favori kahramanlarından olan bu sevimli ikilinin başarılarını daha çok duyacağız gibi duruyor!