Masadaki 4. tabak: Tablet

İLETİŞİMİ ÖĞRENME ŞANSINI KAYBETMESİN

Çocuklar için en iyi öğrenme yolu deneyimlemektir. Bedensel hareketlerden, zihinsel becerilerin gelişimine kadar hayatlarındaki önemli her şeyi deneyimleyerek öğrenirler. Bu öğrenme başlıklarının altında iletişim de kendine önemli bir yer bulur. Bir masada birbiriyle sohbet etmeyen ve ilişki kurmayan ebeveynleri gören çocuk, iletişim kurmaması gerektiğini öğrenir. Kendi kendine tabletle oyalanarak da hayatın geçebileceğine inanır. Hem de bunu tam 10 aylıkken yapmaya başlar.

ERKEN DÖNEM DENEYİMLERİ GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRECEK GÜCE SAHİPTİR

Çocuklar küçük yaştan itibaren dijital araçları kendilerine arkadaş olarak kabul etmeye başlayabilirler. Bu durum onların geriye kalan diğer bireylerle ilişki kurmasına engel olur. Cihazlarla oyalanmayı öğrenen çocuk bunu gelecek yaş dönemlerinde de yapma eğilimi gösterir. Sonrasında yetişkinlerin sitem edeceği davranışlarının temeli hiç farkında olmadan erken yaşlarda atılmış olur.

SOFRADA ONUNLA SOHBET EDİN

Çocuk ne kadar küçük olursa olsun iletişime ihtiyaç duyar. Daha yaşına gelmemiş bir bebeğin dikkatini bir peçetelikle yakalayabilirken, 2 yaşındaki bir çocukla yemek yediğiniz ortamdaki masaları saymayı deneyebilirsiniz. Böylece sizinle ve anda kalmayı öğrenebilir.