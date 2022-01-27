MASAK'tan yapılan yazılı açıklamada, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından listelenen kişilerin malvarlığının dondurulması ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu kararı kapsamında 'DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Gerçek Kişiler' bölümünde yer alan bir şahsa ilişkin hüküm 25.01.2022 tarih, 5131 sayılı karar ile Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu karara yönelik olarak bazı basın yayın organlarında, kasıtlı ve yalan haberlerin yer aldığı görülmektedir. Bu tarz asılsız iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek adına bir açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği üzere BMGK’nın 1267 (1999), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararları doğrultusunda, El-Kaide ve DEAŞ terör örgütleri ile bu örgütlerle ilişkili kişi, kuruluş ve organizasyonlar hakkında malvarlığı dondurma, seyahat yasağı ve silah ambargosu gibi yaptırımların uygulanması kararı alınmış olup bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Komitesi’nce bir ‘Yaptırımlar Listesi’ oluşturulmuştur.

Bununla birlikte; bir kişi, kuruluş ve organizasyon hakkında alınan ‘listeye ekleme’ ya da ‘listeden çıkarma’ kararları yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Komitesi’nce tüm ülkelere bildirilmekte olup karar doğrultusunda alınacak yaptırımların ülkelerce derhal ve gecikmeksizin uygulanması beklenmektedir.

İç hukuk sistemimizde de BMGK’nın listeleme kararlarına ilişkin süreç açıktır. 6415 sayılı Kanun’un 5’inci maddesinde; ‘BMGK’nın 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) ve 2253 (2015) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması kararları ve bu listelerden çıkarılanlara ilişkin malvarlığının dondurulmasının kaldırılması kararlarının uygulanmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararı, Resmî Gazete’de yayımlanır ve gecikmeksizin uygulanır’ hükmü yer almaktadır. Mevzuat hükmünün devamında yer aldığı üzere BMGK yaptırım kararlarına karşın yapılacak başvurular yine BMGK’ya iletilmektedir.

Bu kapsamda, kimi basın-yayın organlarında bazı şahısların affedildiği şeklindeki asılsız haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu kişilere yönelik ‘DEAŞ ve El-Kaide ile Bağlantılı Kişiler’ listesinde yer aldığına ilişkin hükmün kaldırılması kararları diğer tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de BM Güvenlik Konseyi’nin kararları doğrultusunda uygulanmaktadır.

Bu kişi, kuruluş ve organizasyonlara yönelik hükmün kaldırılması kararları, BM Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda uluslararası hukukun şartları gereği ülkemizce derhal uygulanmaktadır.

Sürecin bu şekilde işlediğinin bilinmesi ve bu tarz yalan ve kasıtlı haberlere itibar edilmemesi gerektiği hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

ANKARA (İHA)