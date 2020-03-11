Ekonomi MASAK'tan Kovid-19 gerekçesiyle haksız kazanç elde eden firmalara inceleme

MASAK'tan Kovid-19 gerekçesiyle haksız kazanç elde eden firmalara inceleme

Ekonomi

MASAK'tan Kovid-19 gerekçesiyle haksız kazanç elde eden firmalara inceleme

Mali Suçları Araştırma Kurulu, yeni tip corona virüs gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı.

11 Mart 2020, Çarşamba 20:51 Son Güncelleme:
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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231/c maddesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında başkanlık tarafından re'sen inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin ekonomik güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı.



AA

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