MASAK’tan uyarı! Yasa dışı bahis ve kumar oynayana 'haciz'

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanı Hayrettin Kurt, yasa dışı bahis ve kumar oynatan sitelere yönelik çalışmalarla suç örgütlerine ait yıllık 350-400 milyon liralık gelirin önüne geçtiklerini söyledi. Kurt, bu suça yönelik cezaların artık uygulanmaya başladığını belirtti. Kurt, şöyle devam etti: “Yasa dışı bahis ve kumar oynayanlarla ilgili tespitler mülki idare amirliklerine gönderiliyor ve onlara da 10 bin ile 43 bin lira arasında ceza tebliğ ediliyor. Oynayanların evine haciz gelebilir.”

Suçların QR kod, cebe havale, kripto para gibi ödeme araçlarıyla işlendiğini belirten Kurt, kripto borsa ve hesaplara yönelik çalışma başlatacaklarını söyledi.

Engelleme kararı

Meclis’te sunulan ve dün komisyonda kabul edilen yasa teklifiyle illegal bahis ve şans oyunlarının katalog suçlar kapsamına alınacağını da kaydeden Hayrettin Kurt, “Ayrıca, yurtiçi ve yurtdışındaki illegal bahis sitelerini engelleme kararı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca (BTK) resen yerine getirilecek” dedi. Kurt, vatandaşların “Oynuyoruz ama devlet bizi bulamaz” düşüncesiyle hareket ettiklerini belirtti.

Ödemek zorunlu

Hayrettin Kurt, “Kimse ‘Dark net, deep net gibi alanda bizi bulamazlar’ düşüncesine kapılmasın. Biz gayet güzel buluyoruz. Son zamanlarda idari para cezalarına yönelik artış ve tebligatların ulaşması, bu suçlarla devletin ne kadar kararlılıkla mücadele ettiğini ortaya koyuyor. Bu cezaların affedilmesi ya da silinmesi gibi bir seçenek yok. Ödemek zorunlu” dedi.