Masal gibi adalar: Faroe Adaları

Faroe Adaları'nı daha önce duymadıysanız, kesinlikle çok şey kaçırdınız. Müzik tutkunları bölgeyi iyi bilir. Çünkü yıl boyunca 5 canlı müzik festivaline ev sahipliği yapmaktadır. Maceraperestler de Faroe Adaları'nı bilir. Sarp uçurumları, yürüyüş parkurları, şelaleleri ve kayalık sahil şeridi maceraperestleri kendine çeker.

Faroe Adaları, Avrupa'dan 655 kilometre açıkta, 18 adadan oluşan bir bölge. Her yıl binlerce turisti ağırlayan Faroe Adaları, yıllık sadece Amerikalı ziyaretçi sayısı bile yerli halktan daha fazladır.

Gördüğün en şirin başkent

Torshavn Faroe Adaları'ndaki en büyük şehirdir ve Streymoy Adası'nın doğu kıyısında yoğun bir limanın arkasına yerleşmiştir. 66.8 mil karelik şehir içinde on sekizinci yüzyıl kiliseleri, müzeler, küçük bir eski kent ve rengarenk boyanmış sıraları evler bulunuyor.

Rakipsiz doğal güzellik

Takımadalar, rüzgârlı dağlar, hırçın dalgaları ve pürüzlü sahil şeritleri gibi volkanik adalara özgü çarpıcı manzaralara sahip. Mulafossur Şelalesi adalardaki en dikkat çeken doğal güzelliklerden biri.

Hangi dil konuşuluyor?

Başkenti Tórshavn olan ülkenin, resmi dili Danca ve Faroecedir.

Faroe Adaları'nda yapılacak 10 şey

Mykines adası ve Puffin Colony'i ziyaret edin.

KOKS'ta en iyi yemeklerin tadını çıkarın.

Sudoroy ve Sørvágsvatn'da yürüyüş yapın.

Kalsoy Adasını ziyaret edin.

Gjogv'un en iyi şehri olan Eysturoy'u ziyaret edin.

Müzik festivallerine katılın.

Faroes'te kayak yapın.

Tingavn'ın en eski şehri Tinganes'te yürüyüş yapın.

14 kişinin yaşadığı Fiyord'da bulunan izole küçük Saksun Köyünü ziyaret edin.

Fossá şelalesini ziyaret edin.

Faroe Adaları'nda nerede kalınır?

Faroe Adaları'ndaki en büyük masraf konaklama. Downtown Tórshavn içinde kalmak ve oradan da Faroe Adaları'na bir seyahat planı çıkarmanızı öneririz. Mümkün olduğunca tasarruf etmek isteyenler için doğanın içinde kamp yapmak en ucuz seçenek.