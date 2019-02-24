Masal ve Zümrüt geliyor

Hikayenin geçtiği Kalender kasabasındaki tüm olaylar zeki ve alımlı iki kadının etrafında dönecek.

Yapımcılığını Bülent Turgut'un üstlendiği, senaryosunu Altuğ Küçük, İsa Yıldız, Pelin Karamehmetoğlu ve Mehmet İlker Altınay'ın yazdığı dizinin yönetmenleri ise Ömer Faruk Sorak ile Burak Arlıel.

Mide küçültme ameliyatı ile 52 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu rolü için saçlarını kestirip sarıya boyattı.

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