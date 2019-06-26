Dört hafta sürecek olan masal ve felsefe atölyesi, Kadıköy Moda Sahne’de 10 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşiyor. Atölyenin moderatörlüğünü ise yazar Gülşah Elikbank yapıyor.

Masallar ve Felsefe Atölyesi’nde, 1001 Gece Masallarından başlayarak Kırmızı Başlıklı Kız, Sindirella, Kurbağa Prens gibi tanınmış masalların bilinmeyen sırları, felsefenin temel sorularıyla buluşturularak ele alınıyor.

Şehrin Özgür Kadını, anlamına gelen Şehrazad, tüm zamanların kadını ve erkeğine neler anlatıyor? Masal bize hangi büyük soruları soruyor? Neden yaşıyoruz, sorusuna masallar hangi yanıtları veriyor? Özgürlüğün kaynağı nedir, nereden öğreniriz, nasıl elde ederiz, nasıl koruruz? İnsan özgürlüğünü kimden söküp alır, kimin kölesidir, kime boyun eğmez? Masallar bize neden ısrarla aşkı anlatır, yalnızca hoşça vakit geçirmek için mi? Belki de aşkın ne olduğunu bilmediğimiz bir çağda yaşıyoruz? Arzunun bastırılması, cinselliğin denetimi ve toplumsal erk masallarda nasıl anlatılıyor.

Tüm bu soruların yanıtlarının tartışılacağı Masallar ve Felsefe Atölyesi için başvurular şu adreslere yapılabiliyor: gelişim@beykoz.edu.tr



