Maskara seçerken nelere dikkat edilmeli?

İşte maskara seçerken dikkat edilmesi gerekenler:

Çoğu kadın dışarı çıkarken makyajsız çıkabilir ama maskara sürmeden dışarı çıkan azdır. Kalem, far, allık veya ruj sürmeseniz de kirpiklerinize sürdüğünüz bir maskara bakışlarınızdaki büyüyü ortaya çıkarmaya yeter de artar bile.Aynı zamanda makyajsız ve bakımsız olarak görünmezsiniz ve kendinizi aynaya baktığınızda çok daha güzel ve zarif görebilirsiniz.Bu etkiyi yaratan mucizevi kozmetik ürünü maskara ile ilgili piyasada bir çok seçenek ve marka bulunuyor. Peki siz arasından sizin için hangisinin en doğru maskara olduğunu biliyor musunuz? Bilmiyorsanız bu haber tam sizlik!• Çoğu kişinin seçimi olan klasik kalın ve sık kıllı fırçaları; hem kirpiklerinizi olduğundan daha uzun ve kalın göstermek istiyor hem de kolay ve rahat bir kullanımı olan maskara istiyorsanız tercih edebilirsiniz.• Fırçası ince ve daha uzun olan maskaralar ise kirpik üzerlerinde meydana gelen topaklanmayı engellerler. Bu nedenle de sürülüşü daha kolaydır. Her bir kirpiği kavrar ve ince fırçaları ile uzatır. Kirpiklerinizin daha uzun ve kıvrık sık sık görünmesini istiyorsanız bu tarz maskaralar tercih etmelisiniz.• Eğer kirpiklerinize şekil verememekten şikayetçiyseniz o zaman fırçası kıvrık olan maskaralardan kullanmayı tercih edebilirsiniz. Kirpiklerinizin doğallığını bozmadan kıvıran bu maskaralar sayesinde dilediğiniz kıvrıklıkta kirpiklere sahip olabilirsiniz.• Gözaltı kirpiklerinizde de aynı etkiyi yaratmak istiyorsanız mikro maskaraları kullanmanızı tavsiye ederiz. Minik kirpiklerinizi de kıvırarak dolgunlaştıracak.