Eda Ece, Alican Yücesoy, Melis Sezen ve Doğu Demirkol'un jüri koltuğunda oturduğu Maske Kimsin Sen, final yapıyor. Yarışmacıların kimliğini maskelerle gizlediği ve stüdyodaki ünlü isimlerin yarışmacıların kimliğini bulmaya çalıştığı Maske Kimsin Sen?’de geyik, aslan, ördek kuzgun, unicornun kim olduğu final bölümünde belli olacak…

MASKE KİMSİN SEN? NEDEN FİNAL YAPTI?

Sezona iddialı bir giriş yapan Maske Kimsin Sen’de final şoku yaşanıyor. Yarışmanın neden final yaptığına dair araştırmalar devam ederken, programın yapımcısı Fatih Aksoy bu erken vedanın sebebinin düşük reytingler olduğunu söyledi…

MASKE KİMSİN SEN?’DE GEYİK, ASLAN, KUZGUN, UNİCORN VE ÖRDEK KİM?

''The Masked Singer” ismiyle yayınlandığı ülkelerde büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Maske Kimsin Sen? İsimli yarışma programında; kendi alanlarında ünlü olan isimler farklı maske ve kostümlerle kimliklerini gizleyerek şarkı söylüyordu.

Başarılı oyuncu Tansel Öngel’in sunuculuğunu üstlendiği yarışmada; Eda Ece, Doğu Demirkol, Melis Sezen ve Alican Yücesoy dedektiflik yapıyordu.

Kim olduğu merak edilen isimler arasında yer alan aslan, geyik, unicorn, ördek ve kuzgun, karakterleri maskesi final bölümünde açıldı.

MASKE KİMSİN SEN?’DE KİM BİRİNCİ OLDU?

Fox TV’nin sevilen yarışması 12 Şubat Cumartesi gecesi final yaptı. 9 Bölüm süren yarışmanın birincisi de final bölümünde belli oldu. Yarışma boyunca performansıyla dikkat çeken Aslan, yarışmanın kazananı olurken, gecenin sonunda tüm maskeler açıldı…

MASKE KİMSİN SEN?'DE ASLAN KİM ÇIKTI?

Haftalarıdır kim olduğu merak edilen ve yarışmanın birincisi olan Aslan Maske’sinin altından Özge Borak çıktı.

MASKE KİMSİN SEN?'DE UNİCORN KİM ÇIKTI?

Maske Kimsin Sen?’in merak edilen bir diğer yarışmacısı da unicorn olmuştu. Maskenin altından kimin çıkacağına dair yürütülen tahminler arasında Berna Laçin ve Doğa Rutkay isimleri konuşuluyordu. Yarışmanın üçüncüsü olan unicorn maskesinin altından Berna Laçin çıktı.

MASKE KİMSİN SEN?'DE GEYİK KİM ÇIKTI?

Maske Kimsin Sen’de haftalarıdır geyik maskesinin altından kimin çıkacağı en çok merak edilen konular arasında geliyordu. Geyik maskesinin altından Demet Özdemir ve Burcu Özberk’in çıkacağında dair tahminler bulunuyordu. 12 Şubat akşamı final bölümünde Geyik maskesinin altından Burcu Özberk çıktı.

MASKE KİMSİN SEN?'DE TAVUS KUŞU KİM ÇIKTI?

Maske Kimsin Sen yarışmasında Tavus kuşu maskesinin altından ünlü şarkıcı Emre Altuğ çıktı.

MASKE KİMSİN SEN?'DE ÖRDEK KİM ÇIKTI?

Ördek maskesinin sahibi ise genç oyuncu ve sosyal medya fenomeni Aslı Bekiroğlu oldu.

MASKE KİMSİN SEN?'DE KUZGUN KİM ÇIKTI?

Kuzgun maskesinin altından ise genç oyuncu Kubilay Aka çıktı.