Devlet tiyatrosunda çalışan Tansel Öngel, Muhteşem Yüzyıl’da da oynadı. Babamın Kanatları, Bizim Köyün Şarkısı, Mucize, Son Mektup, Kısmet ve Dekupe gibi filmlerde de yer alan Tansel Öngel, Mavera, Kırmızı Oda, Ya İstiklal Ya Ölüm, Kalbimin Sultanı gibi dizilerde de kendine yer buldu.

TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

24 Eylül 1976’da doğan Tansel Öngel, 2000’de Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak çalışan Tansel Öngel, Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı.

Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterine hayat veren Tansel Öngel, Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterine hayat verdi.

6 Kasım 2012’den 29 Nisan 2014’e dek ekranlarda yer alan ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenlik yaptığı "Benim İçin Üzülme" adındaki dizide başrollerde Fulya Zenginer, Tansel Öngel, Çağlar Ertuğrul, Öykü Çelik, Ünal Silver ile oynayan Tansel Öngel, Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakteriyle sevenlerinin karşısına çıktı.

TANSEL ÖNGEL EVLİ Mİ?

2007’de Özge Özder ile evlenen Tansel Öngel, 2010’da da boşandı.

FİLMLERİ

Kader Postası (2019)

Hayalet: 3 Yasam (2020) - Nevzat

Babamın Kanatları (2016) - Resul

Bizim Köyün Şarkısı (2018) - Mehmet

Mucize (2014) - Cemilo

Son Mektup (2015) - Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı

Kısmet (Kısa Film) (2004) - Kadir

Dekupe (Kısa Film) (2011) - Serkan

TV DİZİLERİ

Mavera (2021) - Mahmud

Masumlar Apartmanı (2020-günümüz) - Naci

Kırmızı Oda (2020) - Tarık

Ya İstiklal Ya Ölüm - (2020)

Kalbimin Sultanı (2018) - Namık Paşa

Kanıt Ateş Üstünde (2016) - Kaan

Yaz'ın Öyküsü (2015) - Mert

Benim İçin Üzülme (2012) - Niyazi

Muhteşem Yüzyıl (2011) - Alvise Gritti

Geniş Aile (2010) - Cihangir (Konuk oyuncu)

Kılıç Günü (2010) - Kılıç Ali

Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) - Yalçın

Elveda Derken (2007) - Kerim

Adak (2006) - Zeynel

Güz Yangını (2005) - Kerem

Kaybolan Yıllar (2006) - Konuk oyuncu

Kısmet (2005) -

Avrupa Yakası (2005) - Demir

Kısmet (2005) -

Uy Başuma Gelenler (2004) - Volkan

ROL ALDIĞI OYUNLAR