Maske Kimsin Sen? sunucusu Tansel Öngel evli mi? Tansel Öngel kimdir, kaç yaşında ve nereli?
FOX TV ekranlarının yeni yarışma programı ‘Maske Kimsin Sen?’in sunucusu Tansel Öncel, oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığıyla da dikkat çekiyor. Masumlar Apartmanı’nda oynadığı Naci karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Tansel Öngel, Maske Kimsin Sen? programının sunuculuğunu üstlendi.
01 Ocak 2022, Cumartesi 17:44 Son Güncelleme:
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Devlet tiyatrosunda çalışan Tansel Öngel, Muhteşem Yüzyıl’da da oynadı. Babamın Kanatları, Bizim Köyün Şarkısı, Mucize, Son Mektup, Kısmet ve Dekupe gibi filmlerde de yer alan Tansel Öngel, Mavera, Kırmızı Oda, Ya İstiklal Ya Ölüm, Kalbimin Sultanı gibi dizilerde de kendine yer buldu.
TANSEL ÖNGEL KİMDİR?
24 Eylül 1976’da doğan Tansel Öngel, 2000’de Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başladı. İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak çalışan Tansel Öngel, Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynadı.
Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterine hayat veren Tansel Öngel, Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterine hayat verdi.
6 Kasım 2012’den 29 Nisan 2014’e dek ekranlarda yer alan ve Mahsun Kırmızıgül'ün yönetmenlik yaptığı "Benim İçin Üzülme" adındaki dizide başrollerde Fulya Zenginer, Tansel Öngel, Çağlar Ertuğrul, Öykü Çelik, Ünal Silver ile oynayan Tansel Öngel, Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakteriyle sevenlerinin karşısına çıktı.
TANSEL ÖNGEL EVLİ Mİ?
2007’de Özge Özder ile evlenen Tansel Öngel, 2010’da da boşandı.
FİLMLERİ
- Kader Postası (2019)
- Hayalet: 3 Yasam (2020) - Nevzat
- Babamın Kanatları (2016) - Resul
- Bizim Köyün Şarkısı (2018) - Mehmet
- Mucize (2014) - Cemilo
- Son Mektup (2015) - Tayyareci Salih Ekrem Yüzbaşı
- Kısmet (Kısa Film) (2004) - Kadir
- Dekupe (Kısa Film) (2011) - Serkan
TV DİZİLERİ
- Mavera (2021) - Mahmud
- Masumlar Apartmanı (2020-günümüz) - Naci
- Kırmızı Oda (2020) - Tarık
- Ya İstiklal Ya Ölüm - (2020)
- Kalbimin Sultanı (2018) - Namık Paşa
- Kanıt Ateş Üstünde (2016) - Kaan
- Yaz'ın Öyküsü (2015) - Mert
- Benim İçin Üzülme (2012) - Niyazi
- Muhteşem Yüzyıl (2011) - Alvise Gritti
- Geniş Aile (2010) - Cihangir (Konuk oyuncu)
- Kılıç Günü (2010) - Kılıç Ali
- Bu Kalp Seni Unutur Mu? (2009) - Yalçın
- Elveda Derken (2007) - Kerim
- Adak (2006) - Zeynel
- Güz Yangını (2005) - Kerem
- Kaybolan Yıllar (2006) - Konuk oyuncu
- Kısmet (2005) -
- Avrupa Yakası (2005) - Demir
- Kısmet (2005) -
- Uy Başuma Gelenler (2004) - Volkan
ROL ALDIĞI OYUNLAR
- Coroilanus : William Shakespeare - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2016
- Arzu Tramvayı : Tennessee Williams - Oyun Atölyesi - 2017
- Yanık (oyun) : Wajdi Mouawad - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2011
- Muhteşem Gatsby : Scott Fitzgerald - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2015
- Git Gel Dolap : Harold Pinter - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2007
- Doğal Zehir : Eric Chappel - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2009
- Hepsi Oğlumdu : Arthur Miller - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2004
- Benerci Kendini Niçin Öldürdü : Nâzım Hikmet - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2005
- Onikinci Gece : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003
- Küçük Korku Dükkanı : Howard AsHMAN - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2003
- Bahar Noktası : William Shakespeare - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2001
- Karar Kimin : Brıan Clark - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2002
- Zengin Mutfağı : Vasıf Öngören - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
- Kurban : Güngör Dilmen - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 2000
- Birimiz Hep İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999
- Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu - 1999