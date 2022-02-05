Dünya Maske Kimsin Sen’de Trump gerginliği

Maske Kimsin Sen’de Trump gerginliği

Dünya

Maske Kimsin Sen’de Trump gerginliği

ABD’nin en çok izlenen yarışmalarından ‘Masked Singer’ (Maske Kimsin Sen), sürpriz bir gerilime sahne oldu.

05 Şubat 2022, Cumartesi 07:01 Son Güncelleme:
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ABD’nin en çok izlenen yarışmalarından Masked Singer’da son yarışmacılardan birinin, ABD eski başkanı Trump’ın avukatı Rudy Giuliani olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine jüri koltuğunda oturan Ken Jeong ve Robin Thicke tepki gösterdi. Çekimler sırasında yaşanan bu krizin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu. Giuliani, Trump’ın ırkçı politikalarını desteklemek ve iç huzursuzluğu tırmandırmasına destek vermekle suçlanmıştı.

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