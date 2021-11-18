Maske kirliliği deniz dibinde de görülmeye başlandı

Kentte koronavirüsten korunmak için takılan maskeler gelişigüzel yerlere atılınca, rüzgarın etkisiyle ya da farklı yollarla denize karıştı ve İzmit Körfezi'nde kirliliğe sebep oldu. Sahil kesiminin bazı bölümlerinde toprağa bulaşmış halde bulunan kullanılmış maskeler, dalgıçlar tarafından deniz altında görüntülendi. Deniz yüzeyinde ve deniz altında yaptıkları temizlik çalışmalarında şu ana kadar çok sayıda ilginç atıkla karşılaştıklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Deniz Çevresi Yönetim Sorumlusu Meriç Deniz, pandemiyle birlikte denizaltında maske ve eldivenler ile de karşılaştıklarını belirtti.

'PANDEMİ İLE BİRLİKTE YAŞANDI'

Bu konuda vatandaşları duyarlı olmaya davet eden Deniz "İzmit Körfezi’nde hem deniz yüzeyi temizliği yapıyoruz. Bunun dışında zaman zaman deniz dibindeki atıklara yönelik hem temizleme hem farkındalık çalışmaları yürütüyoruz. Zaman zaman yaptığımız bu çalışmalarda denizden çok enteresan maddeler çıkmakta. Örnek vermek gerekirse; büyük bir piknik masası, bidonlar, buzdolabı bile bulabiliyoruz. Bunun dışında son zamanlarda pandemiyle birlikte vatandaşlarımızın kullanmış olduğu eldiven, maske ve dezenfektan kutuları gibi şeyleri de deniz dibinde görmeye başladık. Bunlar son 1-2 yılda pandemiyle birlikte yaşandı" diye konuştu.









'SU ALTINDA DALGIÇLAR TOPLUYOR'

Su altına ulaşan atıkların dalgıçlar tarafından toplandığını söyleyen Deniz, "Öncelikle deniz yüzeyinde yaptığımız temizlikleri deniz süpürgelerimizle gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında amfibik araçlarımız var. Derelere de koyduğumuz bariyerlerimiz var, bu atıkların denize ulaşmadan toplanmasını sağlıyoruz. Deniz yüzeyi dışında da dalgıçlar marifetiyle çeşitli bölgelerden sualtında birikmiş olan atıkları topluyoruz. Daha çok bu maddeler akıntıyla, rüzgarla kıyı bölgelerine gelen şeyler. İzmit, Derince, Körfez gibi kıyı bölgelerde daha çok gözükmekte bu atıklar" ifadelerini kullandı.

'HER YERDE ATIK TOPLAMA KUTULARI MEVCUT'

Maske ve eldiven gibi atıkların, kentin birçok noktasında kurulan kutulara atılması gerektiğini hatırlatan Deniz, şunları söyledi:

"Pandemiyle birlikte maske ve eldiven kullanımı arttı. Vatandaşlarımız biraz daha duyarlı olursa, belediyemizin sokaklarda hatta her yerde görebileceğimiz atık toplama kutuları mevcut. Buralara atarlarsa bu maddeler rüzgarla, akıntıyla denize gelmemiş olacak ve böylece denizimiz kirlenmemiş olacak."

Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) -