Beden Sağlığı Maske kullanımı ağız ve diş enfeksiyonlarına sebep oluyor mu?

Maske kullanımı ağız ve diş enfeksiyonlarına sebep oluyor mu?

Beden Sağlığı

Maske kullanımı ağız ve diş enfeksiyonlarına sebep oluyor mu?

Diş Hekimi Şükrü Kahyaoğlu, sürekli maske kullanımının ağız ve diş sağlığına etkilerini sizler için anlattı. Corona virüsün yayılmasını önlemek için sürekli maske takmanın neden olduğu yeni ağız hijyeni sorunu diş çürümesi, diş eti çizgilerinin çekilmesi ve ciddi şekilde ekşi nefes gibi diş sorunlarına yol açabiliyor.

26 Kasım 2020, Perşembe 14:44 Son Güncelleme:
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Sürekli maske kullanımı diş eti iltihaplarına ve çürüklere neden olabiliyor. İnsanlar maske takarken burunları yerine ağızlarından nefes alma eğiliminde oluyor. Ağızdan soluma, ağız kuruluğuna neden oluyor ve bu da tükürükte azalmaya yol açıyor. Tükürük, bakterilerle savaşan ve dişleri temizleyen önemli bir sıvıdır.

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Tükürük aynı zamanda ağızdaki asidi nötralize eden şeydir ve diş çürümesi ve diş eti hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. Ayrıca insanlar maske kullanırken daha az su içme eğilimi ve dinlenme sırasında ise daha fazla kahve ve alkol tüketme eğiliminde olduğu görülüyor. Bu da dehidrasyona yol açabiliyor.

Diş eti hastalığı - veya periodontal hastalık - sonunda felçlere ve kalp krizi riskinde artışa yol açar.

Peki ne yapılmalıdır?

Maske kullanımının ağız kuruluğunu ve kötü bakteri oluşumunu artırmasını engellemek için öncellikle ağız ve diş sağlığına her zamankinden daha fazla özen gösterilmesi gerekir. Ağız kokusu varsa ya da zaten periodontal hastalığınız varsa ağız kuruluğuna bağlı olarak dilinizde yerleşik birçok bakteri olabilir. 

Maske takmamak söz konusu olmayacağı için hastaların bu süre içerisinde daha fazla su içmesi, kafeini azaltması, alkol ve sigara kullanmaması fayda sağlayacaktır. Düzenli fırçalanması, diş ipi ve ağız gargarası kullanılması gerekir. Diş rahatsızlıkları varsa tedavisinin sağlanması da önemlidir.

En önemlisi ise ağızdan değil, burundan nefes alınması gerekir. 


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