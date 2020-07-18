Maske takarken cildinizi koruyun

Yumuşak, cildi tahriş etmeyecek temizleyiciler ile bakım yapın.

Tonik olarak saf gülsuyu, mineralli su veya maden sodası ile silinerek kızarık yatıştırılabilir.

Aşırı cilt temizliğinden kaçının. Cildin mikrobiyatasını bozarak akne ve roza hastalığında alevlenmelere neden olabilir.

Maske olarak kullanılan materyallerin yarı geçirgen olmasına özen gösterin. Sentetik, sert, hava almayan maskeler, cilt yapısını bozarak irritan ve kontakt egzamalara zemin hazırlayabilir.





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