Beden Sağlığı Maske takarken cildinizi koruyun

Maske takarken cildinizi koruyun

Beden Sağlığı

Maske takarken cildinizi koruyun

Bütün gün maske takma zorunluluğu olanlar, ciltlerini nasıl daha etkili bir şekilde koruyabilir?Dermatoloji Uzmanı Dr. Figen Akın anlattı:

18 Temmuz 2020, Cumartesi 11:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News
  • Yumuşak, cildi tahriş etmeyecek temizleyiciler ile bakım yapın.
  • Tonik olarak saf gülsuyu, mineralli su veya maden sodası ile silinerek kızarık yatıştırılabilir.
  • Aşırı cilt temizliğinden kaçının. Cildin mikrobiyatasını bozarak akne ve roza hastalığında alevlenmelere neden olabilir.
  • Maske olarak kullanılan materyallerin yarı geçirgen olmasına özen gösterin. Sentetik, sert, hava almayan maskeler, cilt yapısını bozarak irritan ve kontakt egzamalara zemin hazırlayabilir.


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Yazarlarımızdan
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Ayak ve iskelet sağlığınız ayakkabı seçiminizle başlar
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Yrd. Doç. Dr. İbrahim Halil Ural
Ahmet Özyazgan
Corona virüs ve kök hücre
Ahmet Özyazgan
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Covid-19 geçirenler için akciğerleri iyileştiren nefes egzersizleri