Türkiye Maske takmayanlar kendilerini böyle savundu

Maske takmayanlar kendilerini böyle savundu

Türkiye

Maske takmayanlar kendilerini böyle savundu

Uzman isimler corona virüs salgını ile mücadelede maskenin önemine değinirken, vatandaşlar kurallara uymamaya devam ediyor. Maske takmayan kişiler ise kendilerini böyle savundu.

18 Haziran 2020, Perşembe 11:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kırklareli'nde yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilen kentte denetim yapan polis ile vatandaşlar arasında ilginç diyaloglar yaşandı. İl genelinde maske denetimi gerçekleştiren ekipler, kurallara uymayan 800 kişi hakkında işlem yaptı.

Kent merkezinde işlek caddelerde sabit ve ring halinde denetimlerini sürdüren ekipler, vatandaşları maske takmaları konusunda uyardı. Cumhuriyet Caddesi'nde babasının kucağındaki bir çocuğun babasının maskesini düzelttiğini gören ekipler, küçük çocuğun yanına giderek, teşekkür etti. Ekipler, küçük kız çocuğu ile bir süre sohbet etti, yakından ilgilendi.

İşlem yapmamaları için ikna çabası

İstasyon Caddesi'nde maskesini çantasında taşıyan bir kadına da işlem yapıldı. Kadın bir süre polis ekiplerini işlem yapmaması için ikna etmeye çalıştı.

Eşini telefon ile arayan kadın ekiplere "Ne olur yapmayın" dedi.

Maskeyi kolunu takarak gezen başka bir vatandaşa işlem yapılacağının söylenmesi üzerine kimliğini göstermeyen kişi, "Kimliğimi arabada bıraktım, ceza kesmezseniz olmaz mı", "Maske elimde, işletmelere girerken takıyorum, kurban olduğum adam", "Yapmayın gözünüzü seveyim. Siz inisiyatif kullanabilirsiniz" gibi ifadeler kullandı.

Kimliğini göstermek istemeyen vatandaş daha sonra polis merkezine götürüldü.

Bazı vatandaşların da ekipleri gördüğünde yollarını değiştirdiği, bazıları ise hemen maskelerini taktı.

AA


İlgili Haberler
İstanbul, Ankara ve Bursa'da açık alanlarda maske zorunluluğu getirildi

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Almanya’nın Türkiye takıntısı
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Elif ve Deniz LGS kapısında
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden kişi 600 lira ceza aldı