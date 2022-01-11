Türkiye Maske takmayı kabul etmeyen kadınlar Marmaray'dan indirildi

Maske takmayı kabul etmeyen kadınlar Marmaray'dan indirildi

Türkiye

Maske takmayı kabul etmeyen kadınlar Marmaray'dan indirildi

Marmaray'da maske takmayı kabul etmeyen iki yolcu güvenlik görevlileri tarafından indirildi. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

11 Ocak 2022, Salı 09:37 Son Güncelleme:
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Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nda dün öğle saatlerinde 2 kadın yolcu, diğer yolculardan gelen uyarılara rağmen maskelerini takmadı. Bunun üzerine özel güvenlik görevlilerine haber verildi. Güvenlik görevlileri tren hareket ederken, 2 kadını ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren ikna çabaları da fayda etmeyince tren Pendik'te durduruldu.


Güvenlik amiri gelerek 2 kadın yolcunun inmesini istedi. Ancak kadınlar avukatları gelmeden inmeyeceklerini söyledi. Bu esnada tren birkaç dakika bekletildi. Diğer yolcular da işlerine geç kaldıklarını söyleyerek duruma tepki gösterdi. Bunun üzerine 2 kadın güvenlik görevlileri tarafından zorla indirildi. Trenden inerken 2 kadının 'hepinizden davacı olacağım' dediği duyuldu. Ardından tren tekrar hareket etti.

DHA

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