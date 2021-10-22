Maske uyarısına sinirlenen milyoner, tüm parasını bankadan çekiyor!
Çin'de bir milyoner, Şanghay Bankası'nda bir güvenlik görevlisinin kendisini maske konusunda uyarması üzerine sinirlenerek bankadaki tüm parasını çekme kararı aldı.
22 Ekim 2021, Cuma 12:16 Son Güncelleme:
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POSTA.COM.TR-Çin'in Twitter'ı olarak tanımlanan Weibo isimli sosyal medya mecrasında 'Sunwear' isimli bir kullanıcı, Şanghay Bankası'ndan 5 milyon Çin Yuanı (7.5 milyon lira) parayı nakit olarak çektiğini duyurdu.
TÜM PARASINI ÇEKENE KADAR HER GÜN GİDECEK
Çin bankasının tek seferde en fazla nakit çekimi yapılabilecek bu meblayı alan milyoner, tüm parasını bankadan çekene kadar her gün gelerek nakit olarak çekeceğini söyledi.
Yaptığı sosyal medya paylaşımında bankanın kendisine hizmetinden memnun olmadığını söylese de özellikle bir konu belirtmedi.
'MASKE TAKIN' UYARISINA SİNİRLENDİ
Bunun üzerine ise banka, bu hareketin yalnızca bir güvenlik görevlisinin milyonerden maske takmasını istemesinden dolayı olduğunu iddia etti.
Hesabında onlarca milyon olduğu hakkında konuşan milyoner, banka çalışanlarının 'en kötü hizmet davranış'larına sahip olduklarını iddia ederek, "Bu davranışlar nedeniyle sadece tüm paramı çekebilir ve diğer bankalara yatırabilirim" dedi.
Banka çalışanlarından tüm parasını banknot şeklinde nakit isteyen milyoner, "Onların tüm parayı elle sayması gerekliydi. Aksi takdirde eksik para çıkabilirdi" şeklinde konuştu. Milyonerin çektiği parayı elleriyle saymak 2 banka çalışanının tam 2 saatini aldı.
1.7 MİLYON TAKİPÇİSİ OLDU
Milyonerin 100 Yuan'lık banknotlardan oluşan çantaları alıp lüks aracına bindiği görüntüler sosyal medyada çokça konuşuldu. Bu paylaşımın ardından 'Sunwear' kullanıcı isimli milyonerin anlık takipçi sayısı 1.7 milyonu aştı.