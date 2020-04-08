Ekonomi Maske ve eldiven atıkları 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek

Maske ve eldiven atıkları 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek

Ekonomi

Maske ve eldiven atıkları 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıklarının, en az 72 saat bekletildikten sonra belediyeye teslim edilmesi gerektiği yönünde bir genelge yayımladı.

08 Nisan 2020, Çarşamba 14:05 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, tek kullanımlık maske, eldiven gibi hijyen malzeme atıklarının yönetimine ilişkin genelge yayımlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Maske ve eldiven atıkları, kurum ve işletmelerin giriş çıkışları ile ortak kullanım alanlarında biriktirilecek." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

-Sağlık kuruluşlarının karantina bölümlerindeki atıklar 'tıbbi atık' olarak yönetilecek ve diğer atıklar ile karıştırılmaması sağlanacak.

-Ev ve iş yerlerindeki maske ve eldiven atıkları en az 72 saat bekletildikten sonra evsel atık olarak belediyeye teslim edilecek.

İlgili Haberler
Virüsle savaşan doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız kamerada


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Tavsiye: Günde 50 bin kişiye test
Oral Çalışlar
Candaş Tolga Işık
Acilen bir 'Ekonomi Bilim Kurulu'da oluşturulmalı
Candaş Tolga Işık
Hakan Çelik
Kraliçe’nin farkı
Hakan Çelik
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bu ekonomi haberlerini kaçırmayın: Ekonomi Postası (8 Nisan 2020)