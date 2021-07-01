Maske yapıyoruz (Oyun)

MALZEMELER

Kâğıt tabak, makas veya maket bıçağı, boyalar, ip veya lastik, farklı renklerde kartonlar, yapıştırıcı, süsleme malzemeleri / Yaş: 4+





NASIL OYNANIR?

Kâğıt tabağı çocuğunuzun yüzüne göre ölçün, göz ve ağız olacak yerleri belirleyin. Bu noktalara makas ya da maket bıçağı yardımıyla göz ve ağız boşlukları açın. Daha sonra maskenin iplerini geçirmek için yanlara iki küçük delik açın. Buradan sonrası tamamen çocuğunuzun hayal gücüyle şekillenecek. Çocuğunuz maskeyi istediği gibi boyayabilir, süsleyebilir. İstediği bir karakterin maskesini hazırlayabilir. Kendisi bir süper kahraman olsaydı nasıl bir maskesi olurdu? Bu süper kahramanın özellikleri neler?