Türkiye Maske yasağı getirilen Bursa'da vaka sayısı neden birden arttı?

Maske yasağı getirilen Bursa'da vaka sayısı neden birden arttı?

Türkiye

Maske yasağı getirilen Bursa'da vaka sayısı neden birden arttı?

Bursa'da corona virüs vaka sayısında ciddi artış yaşanınca 6 ilçede maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildi. Peki Bursa'da vaka sayısı neden arttı? Kentteki durumu AA muhabiri canlı yayında anlattı...

17 Haziran 2020, Çarşamba 14:30 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bursa'da corona virüs vaka sayısında ciddi bir artış var. Valilik bu artışı dizginlemek için bazı tedbirler almaya başlarken 6 ilçede de sokağa maskesiz çıkma yasağı uygulaması başlatıldı. Bölgedeki son durumu AA muhabiri CNN TÜRK canlı yayınında anlattı.




Hafta sonundan itibaren Bursa'nın korona ile adı sıkça anılmaya başlanmıştı. Akşam saatlerinde Valilik bir açıklama yaptı, 6 ilçede maske takma zorunluluğu getirildi.

Yasak getirilen ilçeler

İnegöl, Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer.

Bursa'da Adliye ve BUSKİ personellerinde corona tespit edildi. Maske ve mesafe kuralına da dikkat edilmeyince Bursa'daki vaka sayılarında da ciddi bir artış görüldü.

İlgili Haberler
Corona virüste ikinci dalga altın fiyatlarını etkileyecek mi?


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Elif ve Deniz LGS kapısında
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Mercedes Benz GLB Türkiye'de
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER AKOM uyardı, yağış 5 gün etkili olacak