Bursa'da corona virüs vaka sayısında ciddi bir artış var. Valilik bu artışı dizginlemek için bazı tedbirler almaya başlarken 6 ilçede de sokağa maskesiz çıkma yasağı uygulaması başlatıldı. Bölgedeki son durumu AA muhabiri CNN TÜRK canlı yayınında anlattı.













Hafta sonundan itibaren Bursa'nın korona ile adı sıkça anılmaya başlanmıştı. Akşam saatlerinde Valilik bir açıklama yaptı, 6 ilçede maske takma zorunluluğu getirildi.

Yasak getirilen ilçeler

İnegöl, Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer.

Bursa'da Adliye ve BUSKİ personellerinde corona tespit edildi. Maske ve mesafe kuralına da dikkat edilmeyince Bursa'daki vaka sayılarında da ciddi bir artış görüldü.

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