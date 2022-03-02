Maske yasağı kalktı! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca açıkladı

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

Gelinen noktada hepimizin bilmesi gereken covid ile mücadelenin aşı ile verileceğidir. Açık alanda maske takma zorunluluğu kalktı.

Bundan sonda artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz. Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu istenmeyecek.

Salgında hastalıktan bireysel koruma aşamasına geçmeliyiz.

HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hastalık belirtisi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

Okullarda iki Covid-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir.

Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz. Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlarla beraberken vazgeçilmez olmalı. Turkovac aşımıza sahip çıkalım.

GRAFİKLERLE ANLATTI

Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 92'sinin ek bir hastalığı olduğunu ifade eden bir grafik. Son bir ayda vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 8'inin hiçbir ek hastalığı yok. Hiç ek hastalığı olmayanların vefat yaş ortalaması ise 63. Omicron varyantı ile yaş ortaması 77'ye kadar yükseliyor. Sağlık kuruluşlarımızın yükü ve kapasitesinde hastane günlük yatışlara bakıldığında omicron öncesi döneme geliyor.

SORU-CEVAP

(Yerli aşıda son durum) Aşımız sahaya verdiğimiz bir milyonu geçti. Üretim de giderek artıyor. 2 ay içinde aylık bir bir buçuk milyona rahat erişmiş olacağız. Kongo'ya göndermiştik. Azerbaycan'da da haftaya başlamış olacak. TURKOVAC'ı biz önceki hafta tüm hastanelerde uygulamaya yeni başladık. Gelecek haftadan itibaren, aile hekimleri dahil olmak üzere bütün sağlık kuruluşlarımızda başlamış olacak. Aşımıza sahip çıkalım. Önümüzdeki haftalar bu aşıyı yaptıranlarla ilgili verileri paylaşacağız.

(Koronavirüs ilacı) Bilim Kurulu 65 yaş üstü ve bağışıklığı baskılanmış kişiler için tavsiye ediyor. Daha alt gruba vermek için bir karar alınmadı. İlacın etkinliği hastaneye yatış ve vefatları yüzde 30'a kadar azalttığını biliyoruz. Türkiye'de biz bu ilacı yerlileştirdik. Önümüzdeki dönemde özellikle vatandaşlarımızın aşı konusunda çok hassas olmalarını istiyoruz.

Aşı tedariki ile bir sorunumuz yok. Ancak TURKOVAC'ın Sinovac'tan fazla tercihinin azaldığını söyleyebilirim. 4. doz ile ilgili bir konu olmadı ancak riskli olan kişiler için düşünülebilir.









Klinik çalışma devam ediyor. Klinik çalışmalar durduruldu diye bir durum söz konusu değil. Bilim insalarının biz de yaptık biz de başardık demesini beklerken üzülüyorum.







