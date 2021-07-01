Türkiye Maske yasağı kalktı mı? 1 Temmuz maske yasağı var mı?

Maske yasağı kalktı mı? 1 Temmuz maske yasağı var mı?

Türkiye

Maske yasağı kalktı mı? 1 Temmuz maske yasağı var mı?

Maske yasağı ile ilgili aramalar 1 Temmuz Perşembe sabahında yoğunluk kazandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede birçok yasağın 1 Temmuz tarihi itibariyle kalkacağı duyurulmuştu. Belirtilen tarihin gelmesinin ardından vatandaşlar, Maske yasağı kalktı mı? 1 Temmuz maske yasağı var mı? araştırması yapmaya başladı.

01 Temmuz 2021, Perşembe 09:32 Son Güncelleme:
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Maske yasağının ne zaman kalkacağına dair beklentiler devam ederken, 1 Temmuz tarihi, kademeli normalleşme kapsamında yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülüyor. Bu tarih itibariyle sokağa çıkma kısıtlamalarından, şehirlerarası seyahat yasağına kadar pek çok uygulama son buluyor….

MASKE YASAĞI KALKTI MI? 1 TEMMUZ MASKE YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Haziran 2021 Pazartesi gerçekleşen Kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşması yaptı ve 1 Temmuz tarihi itibariyle hangi yasakların kalkacağını duyurdu.

Ardından İçişleri Bakanlığı tarafından 1 Temmuz genelgesi yayınlanarak yeni dönemde son verilen yasaklar hakkında detaylı bilgi verildi.

Ancak maske yasağına dair genelgede bir ayrıntı bulunmuyor. Bu nedenle 1 Temmuz tarihinde de maske yasağı bulunuyor ve ne zaman sona ereceğine dair mevcut bir açıklama yok.

1 TEMMUZ’DA HANGİ YASAKLAR KALKTI?

  • Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasakları tamamıyla kalktı.
  • Şehirlerarası seyahat kısıtlaması da 1 Temmuz itibariyle kalktı.
  • Şehir içi toplu taşımada uygulanan yaş sınırı kaldırıldı.
  • Kamuda esnek mesai sona erdi.
  • Kafe, restoran, eğlence yeri müzik yayını sınırı saat 24.00’e çekildi.

 

 

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