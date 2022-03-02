Koronavirüs Bilim Kurulu 2 Mart Çarşamba günü salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplandı. Bakan Koca, Saat 16.00’da başlayan toplantıda maske yasağı ve daha birçok konuyu ele alacaklarını açıklamıştı. Peki, maske yasağı kalktı mı? İşte Bilim Kurulu toplantısı kararları…

İŞTE BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI

Bugün ısrarların sabırları sınadığı konularda size nihayet beklediğiniz haberleri vereceğim. Huzurlarınızdaki kişi 2 yıl boyunca size kısıtlama ısrarında bulunan kişidir, şimdiyse "her şeyi gözden geçirme zamanı" geldi diyor. Bugün ısrarların sabırları sınadığı konularda size nihayet beklediğiniz haberleri vereceğim. Huzurlarınızdaki kişi 2 yıl boyunca size kısıtlama ısrarında bulunan kişidir, şimdiyse "her şeyi gözden geçirme zamanı" geldi diyor.

Gelinen noktada hepimizin bilmesi gereken covid ile mücadelenin aşı ile verileceğidir. Açık alanda maske takma zorunluluğu kalktı.Gelinen noktada hepimizin bilmesi gereken covid ile mücadelenin aşı ile verileceğidir. Açık alanda maske takma zorunluluğu kalktı.

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Açık alanda maske takma zorunluluğu kalktı.

BİLİM KURULU TOPLANTISI KARARLARI…

Bundan sonda artık açık havada maske kullanmak zorunluluğu olmazken, yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ya da kuruluşa girişte HES kodu istenmeyecek.

Detaylar geliyor...



