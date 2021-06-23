Türkiye Maske yasağı ne zaman bitiyor? Maskeleri ne zaman çıkaracağız?

Maske yasağı ne zaman bitiyor? Maskeleri ne zaman çıkaracağız?

Türkiye

Maske yasağı ne zaman bitiyor? Maskeleri ne zaman çıkaracağız?

Maskeleri ne zaman çıkacağız sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. İşte, Bakan Koca'nın maske yasağı hakkındaki açıklamaları..

23 Haziran 2021, Çarşamba 20:19 Son Güncelleme:
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Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada maskelerden en erken ne zaman kurtulabileceğimizi açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklamaları:

''Yoğun aşılama yaptığımızı, aşının etkisinin de 14 günden sonra oluştuğunu biliyoruz. Aşının etkisiyle yukarı çıkışın baskılandığı kanaatindeyiz. Önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama yapmak istemiyoruz. Mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanız gerekmez, kapalı alanda da olabilir bu. Ama mesafenin korunmadığı açık alanlarda da maskeyi takmanız zaten zorunlu oluyor. Aşılamanın en az yüzde 70 olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabiliriz diye düşünüyorum.''
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