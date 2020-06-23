Maske yasağına uymayanlara ceza yazıldı

Merzifon’da İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayan vatandaşlara, bugünden itibaren 900 lira ceza kesilmeye başlandı. Yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da İçişleri Bakanlığı tarafından talimat gönderilmişti. Bakanlık, bugüne kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, bugünden itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istedi.

900 lira idari para cezası kesildi

Bu nedenle, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca Türkiye genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

22 Haziran Pazartesi itibarıyla ilçede maske takma zorunluluğuna uymayan 13 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesildi.

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

22 Haziran Pazartesi günü itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

AMASYA (İHA)







