Dünya Maske yasağını kaldırmışlardı! Delta varyantı kabusu başladı

Maske yasağını kaldırmışlardı! Delta varyantı kabusu başladı

Dünya

Maske yasağını kaldırmışlardı! Delta varyantı kabusu başladı

İsrail'de ilk olarak Hindistan’da tanımlanan Delta varyantı nedeniyle okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artmaya devam ettiği bildirildi.

21 Haziran 2021, Pazartesi 22:11 Son Güncelleme:
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre, ülkedeki okullarda geçen hafta Kovid-19 vakaları üç kat arttı. Haberde, okullarda geçen hafta 164 öğrenci ve 16 görevlide Kovid-19 vakasının tespit edildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinin okullarda görülen Kovid-19 vakalarının yüzde 70'inin Delta varyantı kaynaklı olduğuna inandığı kaydedildi.

İsrail'de 6 Haziran'dan itibaren 12-15 yaş aralığındaki çocuklara da Kovid-19 aşısı yapılmaya başlanmıştı.

Aktif vaka sayısında artış görüldü

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda, 15 Haziran'da da bazı istisnalar hariç kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

Ülkede 6 Haziran'da 216'ya kadar düşen aktif vaka sayısı, son günlerdeki artışla 387'ye yükseldi.

AA

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