Yaklaşık iki yıldır hayatımızda olan koronavirüs nedeniyle kısıtlamalar devam ediyor. Sokağa çıkma yasaklarının artık gündemden kalkmasına rağmen, maske zorunluluğu günlük hayatımızdaki yerini koruyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunacağını söyledi. Heyecan uyandıran haberin ardından da ‘Maske zorunluluğu kalkıyor mu?’ sorusu gündemde ilk sıralara oturdu…

MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?

Maske zorunluluğu günlük hayatımızda koronavirüse karşı alınan en önemli önlemler arasında yer alıyor. Ancak bir süredir bu kısıtlamanın da hayatımızdan çıkacağına dair söylentiler sık sık dile getiriliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile bu tartışmaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Koronavirüs Bilim Kurulu’nun salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını belirten Bakan Koca, toplantının ardından vatandaşların huzurunda olacağını söyledi.

Bakan Koca, “Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.

BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı 2 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da saat 18.00’de toplantıda alınan kararları açıklamak için kameraların karşısına geçecek.

İşte Bakan Koca’nın Twitter paylaşımı





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