Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Bakan Koca’dan flaş açıklama!
Maske zorunluluğunun kalkacağına ilişkin haberler son zamanlarda sosyal medyanın gündemde oldukça fazla yer kaplıyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Koronavirüs Bilim Kurulu’nun salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını duyurdu. Peki, Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? İşte detaylar…
01 Mart 2022, Salı 17:12 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Yaklaşık iki yıldır hayatımızda olan koronavirüs nedeniyle kısıtlamalar devam ediyor. Sokağa çıkma yasaklarının artık gündemden kalkmasına rağmen, maske zorunluluğu günlük hayatımızdaki yerini koruyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulunacağını söyledi. Heyecan uyandıran haberin ardından da ‘Maske zorunluluğu kalkıyor mu?’ sorusu gündemde ilk sıralara oturdu…
MASKE ZORUNLULUĞU KALKIYOR MU?
Maske zorunluluğu günlük hayatımızda koronavirüse karşı alınan en önemli önlemler arasında yer alıyor. Ancak bir süredir bu kısıtlamanın da hayatımızdan çıkacağına dair söylentiler sık sık dile getiriliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile bu tartışmaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.
Koronavirüs Bilim Kurulu’nun salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanacağını belirten Bakan Koca, toplantının ardından vatandaşların huzurunda olacağını söyledi.
Bakan Koca, “Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.
BİLİM KURULU NE ZAMAN TOPLANACAK?
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı 2 Mart Çarşamba günü gerçekleşecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da saat 18.00’de toplantıda alınan kararları açıklamak için kameraların karşısına geçecek.
İşte Bakan Koca’nın Twitter paylaşımı
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Koronavirüs Bilim Kurulu yarın, salgınla mücadelede gelinen nokta ve kısıtlamaların tekrar değerlendirilmesi gündemiyle toplanıyor. YARIN SAAT 18.00’DA bir açıklama ile huzurlarınızda olacağım. Bu açıklamanın, bir süredir beklenen açıklama olacağına inanıyorum. Buluşmak üzere.</p>— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) <a href="https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1498644505628758017?ref_src=twsrc%5Etfw">March 1, 2022</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
KORONAVİRÜS KARANTİNASI KAÇ GÜN?
- Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendi.
- 7. günden sonra hafif veya hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erecek.
- Pozitif vakalar 5. gün test yaptırmaları halinde ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erecek.
- Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş veya hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmayacak. Bununla birlikte, semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam edecek.
- Aşısız veya hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınacak ve semptom takibi yapılacak. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişilerin karantinası erken sona erebilecek.