Türkiye’de maske zorunluluğunun kaldırılmasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bakan Koca, omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki haftadan itibaren düşüşe geçeceğini kaydederken, önümüzdeki hafta bir basın toplantısı yapacağını açıkladı. Koca, yapılacak basın toplantısı ile birlikte maske zorunluluğu da dâhil olmak üzere salgında atılacak adımların paylaşılacağını bildirdi.

TÜRKİYE’DE MASKE ZORUNLULUĞU NE ZAMAN KALKACAK?

Salgınla mücadelede yeni dönem için bir hafta sonrayı işaret eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gelecek hafta çarşamba ya da perşembe günü bir basın toplantısı yapacağını ilan ederek, pandemi ile mücadelede gelinen noktanın ve bundan sonra atılacak adımların paylaşılacağını duyurdu.

Bakan Koca, maskelerin ne zaman çıkacağı da dahil olmak üzere neler yapılacağına dair net bir açıklama yapacağını kaydetti.

"VAKA SAYILARI DÜŞÜŞE GEÇECEK"

Omicron varyantına bağlı vaka sayılarının önümüzdeki hafta itibarıyla düşüşe geçeceğini ifade eden Bakan Koca, vaka sayısının geçen hafta sonundan itibaren pikini yaptığına dikkati çekerek, önümüzdeki haftadan itibaren daha da aşağı doğru düşeceği yönünde tahminlerini paylaştı.

Hastaneye yatışların yüzde 28-30 oranında azaldığı bilgisini paylaşan Koca, yoğun bakıma yatışın ise yüzde 15 oranında azaldığına işaret ederek, önümüzdeki 2-3 hafta içerisinde belirgin düşeceğini söyledi.

"TURKOVAC DEVLET HASTANELERİNİN HEPSİNDE UYGULANACAK"

Yerli aşı TURKOVAC'ın ülke genelinde yaygınlaştırılacağını kaydeden Bakan Koca, TURKOVAC'ın pazartesi gününden itibaren devlet hastanelerinin hepsinde uygulanacağını duyurdu.

Gelecek hafta itibarıyla yalnızca eğitim-araştırma ya da şehir hastaneleri değil, ilçeler de dâhil olmak üzere her devlet hastanesinde TURKOVAC’ın uygulanmaya başlayacağını açıklayan Bakan Koca, mart ayında da omicron varyantına yönelik TURKOVAC aşısının tamamlanacağını kaydetti.

Koca, TURKOVAC'ın 2 haftaya kadar da aile hekimlerine dağıtılacağını belirtti.