Maske zorunluluğu kalkıyor! Tarih belli oldu

Fransa’da Covid-19 vakaları rekor kırarken hükümet, Covid-19 kısıtlamalarını hafifletilmesine yönelik çizelgeyi açıkladı. Fransa Başbakanı Jean Castex düzenlediği basın toplantısında, 16 yaş üstü kişiler için aşı kartı uygulamasının 24 Ocak’ta yürürlüğe gireceğini açıklayarak, "Aşı kartı gerektiği kadar ancak gerekenden uzun olmayacak şekilde uygulanacaktır" dedi.

Maske zorunluluğu 2 Şubat’ta kalkacak

Başbakan Castex, "Fransa olağanüstü büyüklükte bir Covid-19 dalgası tarafından vuruldu. Bu olağanüstü dalga henüz bitmedi ama sanırım size durumun daha olumlu bir şekilde gelişmeye başladığını söyleyebilirim. Durumun evrimi, Şubat ayının başından itibaren kısıtlamaların hafifletilmesini öngörmemize izin veriyor" ifadelerini kullanarak, kısıtlamaların hafifletileceğini söyledi.

Hatırlatıcı aşı dozunun 24 Ocak'tan itibaren 12-17 yaşındakileri kapsayacak şekilde genişletildiğini bildiren Başbakan Castex, 3 Ocak’ta zorunlu hale getirilen uzaktan çalışma zorunluluğu ve dışarıda maske takma zorunluluğunun 2 Şubat'tan itibaren kaldırılacağını duyurdu.

Başbakan Castex 16 Şubat'tan itibaren restoran, kafe ve barlarda ayakta tüketime yeniden izin verileceğini belirterek, gece kulüplerinin ve ayakta konserlerin 16 Şubat'ta yeniden açılacağını duyurdu.

Böylece Covid-19 aşı kartı, restoran, bar, kafe, düğün, seminerler, ticaret fuarlarının yanı sıra aralarında tren, uçak ve otobüslerin bulunduğu uzun mesafeli toplu taşımada, hastanelerde ve huzurevlerinde bulunan ziyaretçiler ile hastaneye acilden girmeyen hastalar için zorunlu hale gelecek. Bu yerlere erişebilmek için negatif PCR test sonucu kabul edilmeyecek.

PARİS (İHA)



