Maske zorunluluğu kalktı mı? Açık havada maske takılacak mı?

Maske zorunluluğunun kalkacağına dair söylentiler özellikle sosyal medyada son günlerde oldukça sık dile getirilirken, konuya ilişkin kararın Kabine toplantısında verileceği öngörülüyordu. Kritik kararların alındığı toplantı bugün saat 15.30’da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada maske zorunluluğu konusuna son noktayı koydu…

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI? AÇIK HAVADA MASKE TAKILACAK MI?

Kabine toplantısının ardından 1 Temmuz tarihi itibariyle girilecek yeni dönem hakkında alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile birlikte şehirlerarası seyahat yasağının yeni dönemle birlikte kaldırıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, maske takma zorunluluğu hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Millete sesleniş konuşmasının ardından özellikle sosyal medyada dolaşan maske takma zorunluluğun kalkacağı hakkındaki söylentiler de boşa çıkmış oldu.