Türkiye Maske zorunluluğu kalktı mı? Açık havada maske takılacak mı?

Maske zorunluluğu kalktı mı? Açık havada maske takılacak mı?

Türkiye

Maske zorunluluğu kalktı mı? Açık havada maske takılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 19.00 civarında sona eren Kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs önlemleri arasında en hayati uygulamalardan biri olan maske zorunluluğu konusunda da bir açıklama bekleniyordu…

21 Haziran 2021, Pazartesi 20:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Maske zorunluluğunun kalkacağına dair söylentiler özellikle sosyal medyada son günlerde oldukça sık dile getirilirken, konuya ilişkin kararın Kabine toplantısında verileceği öngörülüyordu. Kritik kararların alındığı toplantı bugün saat 15.30’da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada maske zorunluluğu konusuna son noktayı koydu…

MASKE ZORUNLULUĞU KALKTI MI? AÇIK HAVADA MASKE TAKILACAK MI?

Kabine toplantısının ardından 1 Temmuz tarihi itibariyle girilecek yeni dönem hakkında alınan kararları kamuoyu ile paylaştı. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile birlikte şehirlerarası seyahat yasağının yeni dönemle birlikte kaldırıldığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, maske takma zorunluluğu hakkında bir açıklamada bulunmadı.

Millete sesleniş konuşmasının ardından özellikle sosyal medyada dolaşan maske takma zorunluluğun kalkacağı hakkındaki söylentiler de boşa çıkmış oldu.

 

Yazarlarımızdan
Banu Şen
Sakinlik sana çok yakışacak İzmir
Banu Şen
Hakan Çelik
Cesur tasarımla rekor beklentisi
Hakan Çelik
Rauf Tamer
‘Büyük kalp’
Rauf Tamer
Şirin Sever
Baba olmanın hakkını veren herkesin günü
Şirin Sever
Erkut Can
Biden’a dost yumruğu
Erkut Can
Murat Gülderen
'Yeni nesil' babalar
Murat Gülderen
Murat Çelik
Tükenmişlik sendromu
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Sol bedelini ödüyor… Sağ ne yapıyor?
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Şehirlerarası seyahat yasağı kalktı mı? Seyahat kısıtlaması kalktı mı?