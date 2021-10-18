Bu hastalıkların geçen kış bu önlemler sayesinde görülme sıklığının azaldığına dikkat çeken Uzm. Dr. Altunay, "'Covid bahane, maske şahane' diyelim ve bu üçlü korunma yöntemini başta koronavirüsten olmak üzere korunmak için hayatımızdan eksik etmeyelim" dedi.

KBB Uzmanı Dr. Altunay, özellikle yakın temasın, hava kirliliğinin arttığı, direncin azaldığı kış aylarında kolayca bulaşıp hızla yayılan gripten bronşite, nezleden sinüzite pek çok hastalığa dikkat çekti. Bu hastalıkların hem çocukları hem yetişkinleri etkilediğini belirten Uzm. Dr. Altunay, "İlk temas burun boğaz, ardından geniz gırtlak burun çevresi boşluklar, kulak ardından alt solunum yolu enfeksiyonları ile sürebilir. En sık etken virüslerdir. Bulaşma yolu damlacık, aerosol, elle temas şeklinde olur" dedi.

KIŞ HASTALIKLARI KAPIDA

Soğuk algınlığı (nezle) genelde grip ile karıştırıldığını, yakın temas ve solunumla bulaştığını belirten Uzm Dr. Altunay, "Grip, influenza adındaki virüsün yol açtığı, üst ve alt solunum yollarını tutan çok bulaşıcı bir enfeksiyon. Farenjit, tonsillit gibi boğaz enfeksiyonları, yüksek ateş, yutma sorunu, boğaz-baş ağrısı ile kendini gösterir. Birçok virüs ve bakterinin neden olduğu zatürre çoğunlukla üst solunum yolu enfeksiyonu sonrası meydana geliyor. Akciğerlerin küçük hava yolları hastalığı bronşiolit, büyük hava yolları hastalığı bronşite virüsler neden oluyor. Sinüzit, orta kulak iltihabı (otit), hastalıkları da kış mevsiminde sıklıkla karşımıza çıkan enfeksiyon hastalıkları" diye konuştu.

COVİD -19 FARKINDALIK YARATTI

Öte yandan KBB Uzmanı Dr. Altunay, tüm dünyada 4.5 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açan Covid-19'un viral hastalıklarla mücadelede koruyucu yaklaşımların önemi konusunda tüm toplumda belirgin bir farkındalık yarattığını söyledi. Mesafe ve hijyen bilinçlenmesiyle birlikte maske kullanımının tüm kuralları ile yaşamımızın bir parçası haline geldiğini belirten Kent Alsancak Tıp Merkezi KBB Uzmanı Dr. Altunay şöyle konuştu:

“Bu konu Covid hastalığından korunmada öne çıkarken, yıllardır tüm bireyleri toplumları belli mevsimlerde yoğun şekilde etkileyen diğer viral solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığını belirgin bir şekilde azaltmıştır. Hastane ye başvuran hastaların ön tanıları incelendiğinde geçmiş yıllara göre Covid-19 dışı üst solunum yolu enfeksiyonu tanılarında belirgin bir azalma gözlemlenmiştir. Sadece uygun kuralları ile maske kullanımı bile bireyi toplumu derinden etkileyen viral ve bakteriyel tüm enfeksiyonlarda çok belirgin azalma sağlamıştır. Önümüzdeki günlerde gerek farklı varyasyon etkenler gerekse bugüne kadar yaşamımızı hep etkileyen bulaşıcı hastalıklardan korunmada maske hijyen mesafe gerçeği yaşamımızın içinde kalıcı yerini alacaktır. Yüz yüze eğitimin başladığı okullarda da öğrencilerin bu üçlü formülü uygulaması onları kış hastalıklarından koruyacaktır. 'Covid bahane, maske şahane' diyelim ve bu üçlü korunma yöntemlerini başta koronavirüsten olmak üzere hayatımızdan eksik etmeyelim."

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