Türkiye Maskeler reçete ile satılacak

Maskeler reçete ile satılacak

Türkiye

Maskeler reçete ile satılacak

Türk Eczacılar Birliği koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı maskelerin reçete ile eczaneden alınmasına karar verdi.

18 Mart 2020, Çarşamba 13:23 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “EN 149 standardındaki maskeler sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilecek. Reçeteler gerektiğinde yapılan denetimlerde ibraz edilmek talep edilmesi durumunda kurumumuza gönderilmesi üzere muhafaza edilmeli” ifadeleri kullanıldı.

Türk Eczacılar Birliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerin reçete karşılığında eczanelerden temin edilmesine karar verdi.


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