Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

Şunu çok açık söylemekte fayda görüyorum. Maske, mesafe, hijyen bu 3 başlık söz konusu. Sosyal mesafe eğer gündemimizde yerini korursa o zaman arada mesafe konulması halinde maskeden de kaçabilmek, maskende de kurtulmak mümkün olur.

MASKELERİ NE ZAMAN ÇIKARACAĞIZ?

1.5 metreye dikkat edildiği zaman maskeden kurtulmak mümkün. Şimdi Bakanımız kısa bir süre sona bununa ilgili açıklamayı yapacak. Şu tarihten itibaren şu şartlarda sosyal mesafe dikkat edildiği takdirde maskeyi de çıkarabiliriz. 1.5 metre gibi bir mesafeyi koruduğumuzda maskeyi çıkarabiliyoruz. Ama buna dikkat edeceğiz. Buna dikkat edilmediği takdirde maskeyi her zaman takıyoruz.

Maske, mesafe, hijyen buna dikkat edeceğiz. Şu anda biliyorsunuz 50 yaş üstüyle alakalı ciddi manada aşımız geliyor. Bu aşıların gelişiyle birlikte de 50 50 yaş üstüne de aşıyı yoğun bir şekilde yapmaya başlayacağız. Ben 3 aşımı oldum ama bir de 3 aşıdan sonra antikor adımını attım.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Ben şimdi detaya girersem Cumhur İttifakı'ndaki ortağımıza yanlış yapmış olurum. 128 madde üzerinde bu çalışmamızı yapacağız, çıkarılması, ilave edilmesi gerekenleri konuşacağız, 'tamam' dediğimiz anda Devlet Bey'e takdim edeceğiz. Bu çalışmayı yaptıktan sonra çıkarılması gereken, ilave edilmesi gereken ne gibi maddeler vardır bunu aramızda konuşacağız. Şahsım ve heyetimle birlikte Sayın Bahçeli ile görüşeceğiz. Anayasa bilim kurulu oluşturmanın gayreti içinde olduk.

MİLLET İTTİFAKI

Bunların anayasa metni hazırlığında millilik ve yerlilik olmayacak. Dağdaki PKK'lıyla mı milli bir anayasa yapacaksınız? Bu milletin anayasası dediğiniz zaman bunun milli, yerli boyutunun olması şart.

Bu konuyla ilgili olarak da en geniş uzlaşıyı sağlayalım istiyoruz. Artık parlamenter demokrasi bizim için mazi oldu. Millet için de mazi oldu. Hiçbir istikrarı olmayan koalisyonlarla iç içe sürekli zararda olan dönemleri yaşadık biz. Koalisyon dönemine dönmeyi milletimiz istemiyor.

Koronavirüs salgınında şehir hastaneleri önemli rol oynadı. En kısa sürede doktor açığımızı kapatmayı hedefliyoruz.

Bir doktor kardeşimizi maalesef kendi hastası bıçaklayarak ağır yaraladı. Dün akşam kendisiyle telefonla da görüştüm. Tedavi ettiği hasta onu geliyor bıçaklıyor buna benzer birçok olayla da karşı karşıyayız.

Şu anda her siyasi partinin kendine ait hedefleri vardır. Biz parlamenter demokrasi sistemini geride bıraktık. Denenmiş denenmez. Merkez Bankası'nın parası nereye gittiği sorulur mu? Ne hesaptan anlarlar ne kitaptan anlarlar. Bu süreçte bir Van depremini geçirdik, Bingöl depremini geçirdik. Bunları nereden harcamalarını yaptınız diye soran oldu mu?

Cumhur İttifakı olarak partimiz içinde bu husustaki karar belli. İttifakın bir diğer ortağı olan MHP Sayın Bahçeli bu konuda kararlarını başından itibaren açıkladı. Dayanışmamız kararlı bir şekilde yürüyor. Biz şu anda yeni anayasa diyoruz. Yeni anayasayla ilgili ne gibi çalışmalar ortaya koyacağız. Yeni anayasa çalışmamızı neticelendirip bunu aynı şekilde takdim edeceğiz. Birlikte yapacağımız çalışmayla tüm siyasi partiler ve STK'larla paylaşacağız. Bundan sonra da milletimizle paylaşacağız. Bu alanda malum tecrübemiz var.

ABD BAŞKANI BIDEN İLE GÖRÜŞME

Ön hazırlıklarımızı yaptık, yapıyoruz. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkileri niçin böyle bir gerilim safhasında, bunu soracağız. Brüksel - NATO zirvesi dendi. NATO zirvesinde bir araya geleceğiz. Bu gerilim sebebi neydi? Bu da yine sözde Ermeni soykırımı. Artık bıktık, her 24 Nisan gelir, 'Amerika Ermenilerle ilgili ne diyecek?' Bütün işin bitti de Ermenilerin avukatlığına sen mi soyunuyorsun? Bırakalım bu işi tarihçiler yapsın. Şu anda ortada herhangi bir şey söz konusu değilken kalkıyorsunuz bunu gündeme getiriyorsunuz.

Senden önceki ABD'yi yönetenler bu işi senin kadar bilmiyor muydu? Ama bunu kullanmadılar. Biz buna üzülüyoruz. Bir Azerbaycan Ermenistan sorununu çözemediler. En sonunda Azerbaycan kendi göbeğini kendisi kesti. Avrupa'daki o güçlü görünen devletlerin hiçbirisi NATO'daki yerine getirmeleri gereken görevleri yerine getirmemiştir. 10'a aşkın belki 20 birçok ABD'li yazar düşünür bu konuda ABD'yi eleştiriyorlar. Ama maalesef ABD kendilerine bu söylendiği halde bunları kesinlikle görmezden geliyor. ABD hayır biz ne dediysek odur diyerek yoluna devam ediyor. (ABD’nin PYD’ye desteği) Biden döneminde de bu destekler devam ediyor. ABD’den bir yayın kuruluşu geldi. Onlara anlattım. Adamlar hak veriyorlar.

NATO'daki ortaklarımızın, dostlarımızın Türkiye'ye bakışını sorgulamamız lazım. Biz bugün ilk 5 ülke hangisidir derse bunlardan bir tanesi Türkiye'dir. Türkiye bir defa silahlı kuvvetlerimiz olarak biz güçlüyüz. Türkiye'nin içinde olduğu bir NATO güçlüdür. Stoltenberg "S400 konusu gündeme geldiğinde biz hiçbir ortalığımız hangi tür silah kullandığında karışmayız." demiştir. İkide bir karşımıza Doğu Akdeniz'i getiriyorsunuz.

'CUMA BİR GÜNÜ MÜJDE AÇIKLAYACAĞIZ'

Tabi Bayraktar devletin bir kurumu değil. Sadece devletle özellikle bu tür talepler geldiğinde izin konusunda bazı görüşmeler yaparlar. Çünkü Türkiye'ye kim hasımdır değildir. Ona göre görüşme yaparlar ve adım atarlar. Bu etabın 2 yönü bitti. Birinci etabı İHA'ydı, ikinci etabı SİHA'ydı. Şimdi üçüncü bir etap var, Akıncı. O da en güçlü olanı. Şu anda ondan çok SİHA ve İHA'yı pazara sürüyorlar.

Polonya NATO ülkesi olarak bu alımı yapmakla, Bayraktar bu ürünleriyle NATO piyasasına girmiş oluyor. İmzalar atılmış bulunuyor.

Kalkıp Türkiye'den nasıl SİHA alıyorsunuz diyebilirler. Ama Duda bunu çok beğendi. Tabi 24 SİHA için imzalar atıldı. Ciddi bir adım olmanın ötesinde kendi segmentinde çok çok başarılı. Bu başarısını da Libya'da Azerbaycan'da gösterdi. Türkiye artık bu mühimmatı üretiyor. Mühimmatı devletin kendi kurumları üretiyor. Her yönüyle bitmiş vaziyette. Orada açılışını yapacağız. Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız. Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız. Filyos Limanı'nın açılışını yapacağız. Bir diğer şey de aynı gün açılış platformu içerisinde yeni modern maske fabrikasının da açılışını yapacağız. Türkiye yatmıyor, Türkiye çalışıyor, AK Parti çalışıyor.

TÜRKİYE-MISIR İLİŞKİLERİNDE SON DURUM

Bizim için Mısır dünün bir ülkesi değil. Türkiye ve Mısır halklarının tarihten gelen gönül ve kader birlikleri var. Devletler arası ilişkilerimiz bu temelde ilerliyor. Başlayan görüşmeler genişleyerek devam ediyor. Mısır'la Libya'dan Doğu Akdeniz'e kadar geniş işbirliğimiz bulunuyor. Biz bakanlarımıza görüşmelerimizi yapabilirsiniz diyoruz. Ticari alanda işi ilerletmemiz lazım. Kazan kazan esasına göre münasebetlerimizi ilerletmektedir. Bu çalışmalarımız aynı şekilde devam ediyoruz. Bu durum Körfez ülkeleriyle de yapılmaktadır. Bizim Mısır halkıyla olan ilişkimiz Yunan Mısır halkıyla ilişkilendirilemez. Bunu Yunanlı farklı alır biz farklı alırız. Ben Mısır halkını iyi bilirim. Bağlantılarımızın kültürel yönü çok çok bağlantılıdır.

'MAHMUR'U KANDİL KADAR ÖNEMSİYORUZ'

Yaklaşık 40 yıldır bölücü terör örgütüyle mücadele var. Bir süre önce terörü topraklarımızda karşılamış, sonra yerinde müdahale etme adımı atmıştık. Bunda çok ciddi başarılar sağladık. Çift Kandil var. Birincisi İran, ikincisi Irak. İkinci Kandil hedefe konuldu. Bunları ciddi manada korku sardı. Iraklı kardeşlerimize, "Bu işi hakkıyla yapın, yapmayacaksanız biz gelip vuracağız" dedik. Terörle mücadelede bekleyen bir Türkiye değil, arayan bulan yok eden bir Türkiye gerçeği var. Kandil bataklığı da asla mikrobu yaymayacak ve bu kararlılıktaki Türkiye'yi göreceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti, komşularının sınırlarına saygılıdır. Mahmur meselesini de artık Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil'in kuluçka yuvasıdır. Biz bunun üzerine gitmezsek, bu kuluçka yuvası sürekli üretmeye devam edecektir. BM temizlemezse biz temizleriz. Bu işin başka yolu yok. Kandil'e sadece Diyarbakır'daki çocuklar da gönderilmiyor ki. Artık bunu nereye kadar sabredeceğiz. Teröristler için artık hiçbir yer güvenli değil. Terör örgütünün kandırmak istendiği gençlere seslenmek istiyorum; Gelin Türkiye'ye sığının. Türkiye'nin her zaman kapıları açıktır.

'YIL SONUNA KADAR DESTEK 104 MİLYARI BULACAK'

Dün akşam zaten bütün ilave tedbirlerin paketini açıkladık . Salgın döneminde insanlarımızın güvenliğini, işini aşını sağlamak için devletimiz her şeyi seferber etti. Bu dönemde destek yıl sonunda 104 milyar lirayı bulacak. Diyorlar ki esnafa ne yaptınız? Esnafımıza 1 milyon 200 bin esnaf bu destekten yararlandı. Bunlar hepsi bu desteğin, sosyal destek programları 7 milyon haneye çeşitli defalar nakit yardımları gerçekleştirdik. Bu ödemelerin tutarı Haziran sonunda 181 miyar liraya ulaşacaktır. Mesela yaklaşık 400 bin firmanın 8 milyon vatandaşımızın faydalandığı uygun maliyetli kredilerin tutarı 315 milyar lirayı aştı. Bunu kamu bankaları veriyor. Tarım kredi kooperatiflerin vergi ve sigortalarını erteledik. Borçlarını yeniden yapılandırdık. Bunları biz yaptık. Ama nankörlüğün boyutu yok. 2021 yılı için bu büyüme güçlü bir başlangıç oldu. Hep söylerler ya vatandaşın cebine ne girdi? Siyasetin içinde olmasan bunlara cevap veririm de. Bunlar kalıbının adamları değil. Bu yılın ilk çeyreğinde Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi biz olduk. Bu da Türkiye'nin nereye gittiğini gösteriyor. Öncü göstergeler yılın 2. çeyreğinde de güçlü bir büyüme olacağını ortaya koyuyor. Bugün Merkez Bankası başkanıyla görüştüm. Bizim faizleri düşürmemiz şart. Onun içinde Ağustos-Temmuz aylarını bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Biz faizleri yatırımların, maliyetlerin üstünden kaldırırsak, orada da bir rahatlama dönemine gireceğiz. Tüm mesele maliyet faizden o yükü kaldırmaktır.

'TURİZMDE BİR HAREKETLENME GÖRÜYORUM'

Şu anda da yatırım artıyor. İstihdam artıyor. Bu işsizliği aşağı çekecek. Mevsimsel işsizliği ortadan kaldıran da turizmdir. Kültür Bakanı Almanya ve Rusya'da görüşmeler yaptı. Şimdi Brüksel'de Boris'le görüşmem olacak. Bunların yanında daha çok turist hangi ülkelerden geliyorsa onları sıkıştırıp görüşmeler yapacağım. Turizmde İnşallah bir hareketlenme görüyorum. Rusya, Almanya olsun bütün buralardan olumlu sinyaller alıyoruz. Bu aralar yerli turizmle bağlantılar başladı. Karnelerle alakalı süreç 18'inde başlayacak. Daha sonrada turizm artacaktır.

TAKSİM CAMİİ'NİN AÇILIŞI

Tarihçesine baktığımız zaman Taksim Camii'nin yapımında kimlerin ismi yoktur ki. Merhum Vehbi Koç'un, Demirel'in, Hasan Paşa'nın Mehdi Sungur Paşa'nın. Bütün bunların gayretleri emekleri var. Şuanda aklıma gelmeyen birçok isimler söz konusu. Orada cami diye bir şey yoktu zaten. Ufacık mescit diyelim. Yağmur çamur demeden gazeteler seriliyor, sıkışılarak yapılıyor. Ben Kasımpaşa çocuğuyum. Oralar benim her an gözlerimin önünde olan yerlerdi. Özellikle sur yapıya Altan Elmas kardeşlere şahsım adına teşekkür ediyorum. Onlar müsaade ederseniz biz yapalım. Böyle bir şeye talip oldunuz, peki siz yapın. Mimar oldukları için işe çok farklı girdiler. Çok özenle çalıştılar. Bu muhteşem eseri kısa zamanda bitirdiler ve tüm İslam dünyasına milletimize kazandırmış oldular.

MARMARA DENİZİ'NDE SALYA İSTİLASI

Bu konuda bizim de yapmamız gereken işler var. Ama bütün Belediyelerin, özellikle kıyıları olan belediyelerin yapması gereken önemli işler var. Başta İstanbul Büyükşehir belediyesi, burada paslaşarak yapmamız gereken işler olabilir. Ergene'de göreve ilk geldiğimiz günden bu yana çok çalışmalar yaptık. Ancak şimdi bir şeylere benziyor. Ama CHP'li Belediyeler olduğu için atık suları temizlemiyorlar. Adeta suyun kendi nevi şahsından da kaynaklanan, oradaki gelen atıklar da var. Şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın çalışmaları var. Üniversitelerle ortak çalışmalara girdiler. Bunu çözeceğiz. İstanbul Belediyesi'nin eline bırakamayız. Antalya'ya gidiyorsunuz orada da var. Muğla'ya gidiyorsunuz orada da var. Bunların hepsi bir yerde ülkemizin sorunu. Kalkıp da bu belediyenin şu belediyenin sorunudur diyemeyiz. İmkanları yoktur. Ama biz bu işi eninde sonunda halledeceğiz.

KANAL İSTANBUL

Süreç yaklaşık 11-12 yıldır ilerliyor. O günden bu güne işleyen süreç. Şu an oradaki zat bu işleri kavrayamamış. Bu işler için deli divane olmak lazım. Benim ortaokul çağım, Kasımpaşa'dan Fatih'e gidişim. Oradan sandala biner Fener'e geçerdik. Orada 3-4 tane gemi bağlıydı ve arasından geçerdik. O zamanlar yavaş yavaş kara bağlamaya başlamıştı. Artık balçıklar yüzeye vurmaya başlamıştı. Öyle bir zaman oldu ki Eyüpsultan'ın karşısında Halıcıoğlu karasal hale gelmişti.