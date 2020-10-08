Maskelerin indirilerek sigara içilmesine yasak getirildi

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri, olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar, önlemler belirlendi. Bu kapsamda Covid-19 salgınını önlemek, bulaşmayı azaltmak, maskelerin düzgün biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla şehir merkezinde maske kullanımını ihlal edip, maskeyi aşağı indirerek yürüme esnasında sigara içmenin yasaklandığı, ilçelerde İlçe Hıfzıssıhha Kurullarında ilçenin durumu gözetilerek bu kararların alınması kararlaştırdı. Uymayanlar hakkında ilgililer hakkında yasal işlem yapılacak."

İHA