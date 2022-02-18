Maskelerle ilgili yeni plan: Sadece hasta olan takacak!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından bir grup gazetecinin sorularını yanıtladı. Koronavirüsün geçen hafta sonu itibarıyla pik yaptığını ve artık vaka sayılarında düşüş başladığını belirten Bakan Koca, “Önümüzdeki hafta daha aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyoruz. Hastane yükü de giderek azalmış olacak. Şu an hastaneye yatışlar yüzde 28-30 gibi azalmış oldu. Yoğun bakıma yatış yüzde 15 oranında azaldı. Önümüzdeki 2-3 hafta içinde belirgin şekilde düşeceğini düşünüyoruz” dedi ve özetle şunları söyledi:

SADECE HASTA OLANA TEST

“Gelecek hafta tüm basın mensuplarını çağırarak düzenleyeceğimiz toplantıda, koronavirüsle mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonra ne olacağını daha net ifade edeceğiz. Toplantıya maskenin ne zaman çıkacağı ve test konuları da dahil olacak. Yerlileştirdiğimiz Molnupiravir’i piyasaya dağıttık. Yaklaşık 700 dolar olan ilacı, 70’te 1 maliyete indirerek piyasaya verdik. Dünyada yaygın kullanılan ilacı hızla yerlileştirip, piyasaya vermiş olduk. Biz genelde 65 üstü olanlara bu ilacı veriyoruz. Bundan böyle sadece hasta olana test yapılsın istiyoruz. Hasta olan maskesini taksın ve kendisini izole etmiş olsun. Belirti olursa hastaneye yatsın ve gerekirse test yapılsın ancak kişi 65 yaş üstündeyse Molnupiravir’e erken başlasın, bu çok önemli.” (Hürriyet)







