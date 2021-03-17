Maskeli balo (Oyun)

MALZEMELER:

Plastik tabak, süsleme malzemeleri (ponpon, pamuk, sim vb.), fon kartonları, yapıştırıcı, maket bıçağı, dil çubuğu / Yaş: 3-6

NASIL OYNANIR?

Maket bıçağı yardımıyla tabakların orta kısmını kesip çıkarın. Süsleme malzemeleriniz ile ister şapka yapın ister saç! Dilediğiniz gibi süsleyin! Son olarak dil çubuklarını tabakların altından bir tutamaç olması için yapıştırın. İşte maskeli balo için hazırsınız!