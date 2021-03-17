Maskeli balo (Oyun)
Çocukların maskeli oyunları sevdiği bir gerçektir. Bu oyun sayesinde çocuğunuz hem eğlenecek hem de ince motor gelişimini destekleyecektir.
17 Mart 2021, Çarşamba 11:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
MALZEMELER:
Plastik tabak, süsleme malzemeleri (ponpon, pamuk, sim vb.), fon kartonları, yapıştırıcı, maket bıçağı, dil çubuğu / Yaş: 3-6
NASIL OYNANIR?
Maket bıçağı yardımıyla tabakların orta kısmını kesip çıkarın. Süsleme malzemeleriniz ile ister şapka yapın ister saç! Dilediğiniz gibi süsleyin! Son olarak dil çubuklarını tabakların altından bir tutamaç olması için yapıştırın. İşte maskeli balo için hazırsınız!
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