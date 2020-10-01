Maskeli düzenbazlar

Bir maske en fazla ortalama 50 kuruşa satılıyor. Ancak vatandaş daha ucuzunu bulunca kaçırmak istemiyor. Bu durum da merdivenaltı maske üreten düzenbazlara kapı aralıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 1.000 firma maske üretiyor. Üreticiler bu işe toplamda 7-8 milyar liralık yatırım yaptı. Ancak merdivenaltı üretim herkesi zorluyor. Tam da bu nedenle haksız rekabet oluştuğunu belirten İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, “Merdivenaltı üretimler nedeniyle üretici firmalarımız rekabet edemiyor. Bu nedenle firmalar üretimlerini azalttı yani yüzde 50 kapasiteyle çalışıyorlar” dedi.

El değmeden üretim

Vatandaşların merdivenaltı üretimi ayırt edebileceğini belirten Öksüz, “Maskenin yüze oturan bölgesine ‘gövde’ deniyor. Bu kısım üretilirken merdivenaltı üretimde lastikler elle dikiliyor ve hijyen olmuyor. Oysa olması gereken ‘ultrasonik’ dikimdir. Yani makinelerde el değmeden kaynak kullanılarak üretilmesidir. Tabi burada da kumaş doğru kalitede değilse yine vatandaşın sağlığına zararlı olabilir. 30 kuruşa maske alırken buna dikkat edilmeli” diye konuştu.

Kontrol mekanizması

Maske üretiminde kontrol mekanizması olması gerektiğini söyleyen Öksüz, yıkanabilir maskelerin de kullanılabileceğini belirterek kumaş kalitesinin önemini vurguladı. Pandemi nedeniyle ihracatçılara getirilen hibe şartının ise artık kaldırılması gerektiğini belirten Öksüz, “İhracatçı firmalar her 4 üretim için 1 adet maskeyi hibe ediyor. Bu durum maliyeti artırıyor. Çin’in maske ihracatı 10 milyar dolarken, bizim aldığımız pay binde 8. Hibe nedeniyle maliyet yüzde 25 artıyor ve ihracatçı rekabet edemiyor” dedi.

Bunlara dikkat!

Maskede bulunması gereken standartlardan biri ultrasonik dikim olması. Yani lastiğin maskeyle birleştiği noktada dikiş veya dikiş ipi bulunmamalı.

Maskede en az 3 kat kumaş olmalı.

Maske yüzü göstermeyecek kadar kalın olmalı.

Çakmak testinden geçmeli. Yani maske ağzınızdayken çakmak ya da kibrite üflediğinizde ateş sönmemeli.

Her maskede mutlaka burun teli olmalı.







